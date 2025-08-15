Lietuviškasis „Celje“ užbaigė pradėtą darbą Europoje, Valdas Dambrauskas atsisveikino su Europa

Jį tikrai tęs „Celje“ klubas, kuriam atstovauja Artemijus Tutyškinas ir Armandas Kučys. Tiesa, pastarasis dėl traumas dar nežaidžia, o A. Tutyškinas žaidė visą mačą prieš „Lugano“ klubą iš Šveicarijos.
Ir nors „Celje“ namuose 2:4 nusileido „Lugano“ klubui, tačiau išvykoje pasiekta „Celje“ pergalė rezultatu 5:0 jiems galiausiai leido triumfuoti bendru rezultatu 7:4.
Paskutiniame UEFA Konferencijų lygos atrankos etape „Celje“ kovos su Čekijos „Ostrava“ klubu.
Domanto Šimkaus atstovaujamas Hamrūno „Spartans“ klubas svečiuose 1:3 pralaimėjo Tel Avivo „Maccabi“ klubui ir galiausiai Izraelio ekipai nusileido bendru rezultatu 2:5, tačiau „Spartans“ dar tęs savo žygį Europoje, kadangi šis pralaimėjimas buvo patirtas UEFA Europos lygoje, tad „Spartans“ iškrito į paskutinį Konferencijų lygos atrankos etapą. Tiesa, D. Šimkus vakarykštėse rungtynėse liko ant suolo.
Įdomu tai, kad Maltos čempionai dėl patekimo į UEFA Konferencijų lygos pagrindinį etapą kovos su Rygos RFS klubu.
Tuo metu Valdo Dambrausko treniruojamas Baku „Sabah“ klubas atsisveikino su Europa. Baku klubas namuose 0:2 pralaimėjo Sofijos „Levski“ klubui, kuriam „Sabah“ nusileido ir išvykoje tik rezultatu 0:1.
UEFA Konferencijų lygoje nežais ir Kipro Kažukolovo ginamas „Astana“ klubas, kuris trečiajame atrankos etape neįveikė Šveicarijos „Lausanne“ klubo barjero.
Namuose K. Kažukolovas žaidė visą mačą, bet „Astana“ pralaimėjo 0:2. Prieš tai svečiuose „Astana“ taip pat patyrė pralaimėjimą rezultatu 1:3.
Gan netikėtai savo žygį Europoje užbaigė Splito „Hajduk“ klubas. Prieš tai namuose 2:1 įveikęs Tiranos „Dinamo“ klubą, „Hajduk“ šįkart po pratęsimo pralaimėjo 1:3.
Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi „Dinamo“ persvara 1:0 ir nors per pratęsimą „Hajduk“ pirmi pelnė įvartį, aikštės šeimininkai į tai atsakė net dviem tiksliais smūgiais.
Pralaimėjusių gretose Rokas Pukštas į aikštę žengė tik 119 minutę.
