TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Europos lyga

Lietuviškasis „Celje“ užbaigė pradėtą darbą Europoje, Valdas Dambrauskas atsisveikino su Europa

2025-08-15 12:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-15 12:00

Ketvirtadienį UEFA Europos turnyruose žaidė ne vienas lietuvis, bet daliai jų žygis Europoje pasibaigė.

Artemijus Tutyškinas (deš.) | Klubo nuotr.

Ketvirtadienį UEFA Europos turnyruose žaidė ne vienas lietuvis, bet daliai jų žygis Europoje pasibaigė.

Jį tikrai tęs „Celje“ klubas, kuriam atstovauja Artemijus Tutyškinas ir Armandas Kučys. Tiesa, pastarasis dėl traumas dar nežaidžia, o A. Tutyškinas žaidė visą mačą prieš „Lugano“ klubą iš Šveicarijos.

Ir nors „Celje“ namuose 2:4 nusileido „Lugano“ klubui, tačiau išvykoje pasiekta „Celje“ pergalė rezultatu 5:0 jiems galiausiai leido triumfuoti bendru rezultatu 7:4.

Paskutiniame UEFA Konferencijų lygos atrankos etape „Celje“ kovos su Čekijos „Ostrava“ klubu.

Domanto Šimkaus atstovaujamas Hamrūno „Spartans“ klubas svečiuose 1:3 pralaimėjo Tel Avivo „Maccabi“ klubui ir galiausiai Izraelio ekipai nusileido bendru rezultatu 2:5, tačiau „Spartans“ dar tęs savo žygį Europoje, kadangi šis pralaimėjimas buvo patirtas UEFA Europos lygoje, tad „Spartans“ iškrito į paskutinį Konferencijų lygos atrankos etapą. Tiesa, D. Šimkus vakarykštėse rungtynėse liko ant suolo.

Įdomu tai, kad Maltos čempionai dėl patekimo į UEFA Konferencijų lygos pagrindinį etapą kovos su Rygos RFS klubu.

Tuo metu Valdo Dambrausko treniruojamas Baku „Sabah“ klubas atsisveikino su Europa. Baku klubas namuose 0:2 pralaimėjo Sofijos „Levski“ klubui, kuriam „Sabah“ nusileido ir išvykoje tik rezultatu 0:1.

UEFA Konferencijų lygoje nežais ir Kipro Kažukolovo ginamas „Astana“ klubas, kuris trečiajame atrankos etape neįveikė Šveicarijos „Lausanne“ klubo barjero.

Namuose K. Kažukolovas žaidė visą mačą, bet „Astana“ pralaimėjo 0:2. Prieš tai svečiuose „Astana“ taip pat patyrė pralaimėjimą rezultatu 1:3.

Gan netikėtai savo žygį Europoje užbaigė Splito „Hajduk“ klubas. Prieš tai namuose 2:1 įveikęs Tiranos „Dinamo“ klubą, „Hajduk“ šįkart po pratęsimo pralaimėjo 1:3.

Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi „Dinamo“ persvara 1:0 ir nors per pratęsimą „Hajduk“ pirmi pelnė įvartį, aikštės šeimininkai į tai atsakė net dviem tiksliais smūgiais.

Pralaimėjusių gretose Rokas Pukštas į aikštę žengė tik 119 minutę.

