Mascherano atskleidė, kada į rikiuotę sugrįš Messi

„Leo jaučiasi gerai. Tiesą sakant, jis jau nuo trečiadienio treniruojasi kartu su komanda. Manome, kad jei nieko keisto nenutiks, jis bus įtrauktas į komandos sudėtį rungtynėms su „LA Galaxy“, – kalbėjo strategas.
Priminsime, jog argentinietis patyrė nedidelę traumą rugpjūčio 2 dieną vykusiose lygos taurės rungtynėse prieš „Necaxa“, dėl ko buvo priverstas vos 11-ąją minutę palikti aikštę.
Majamio „Inter“ šiuo metu rikiuojasi šeštoje Rytų konferencijos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „LA Galaxy“ Vakarų konferencijoje žengia paskutinė, penkiolikta.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!