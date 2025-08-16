Kalendorius
Rugpjūčio 16 d., šeštadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Mascherano atskleidė, kada į rikiuotę sugrįš Messi

2025-08-16 11:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-16 11:49

Majamio „Inter“ vyriausiasis treneris Javieras Mascherano patvirtino, jog Lionelis Messiturėtų į rikiuotę sugrįžti naktį iš šeštadienio į sekmadienį vyksiančiose MLS rungtynėse su „LA Galaxy“.

Lionelis Messi | Scanpix nuotr.

Majamio „Inter“ vyriausiasis treneris Javieras Mascherano patvirtino, jog Lionelis Messiturėtų į rikiuotę sugrįžti naktį iš šeštadienio į sekmadienį vyksiančiose MLS rungtynėse su „LA Galaxy“.

REKLAMA
0

„Leo jaučiasi gerai. Tiesą sakant, jis jau nuo trečiadienio treniruojasi kartu su komanda. Manome, kad jei nieko keisto nenutiks, jis bus įtrauktas į komandos sudėtį rungtynėms su „LA Galaxy“, – kalbėjo strategas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Priminsime, jog argentinietis patyrė nedidelę traumą rugpjūčio 2 dieną vykusiose lygos taurės rungtynėse prieš „Necaxa“, dėl ko buvo priverstas vos 11-ąją minutę palikti aikštę.

Majamio „Inter“ šiuo metu rikiuojasi šeštoje Rytų konferencijos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „LA Galaxy“ Vakarų konferencijoje žengia paskutinė, penkiolikta.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų