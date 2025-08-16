Slotas tikisi, kad pergalingą įvartį prieš „Bournemouth“ pelnęs Chiesa liks „Liverpool“ komandoje

„Kol jis yra „Liverpool“ komandoje, neturiu jokios priežasties manyti, kad kažkas pasikeis. Praėjusiame sezone jam buvo sunku įgyti sportinę formą. Gaila, bet jis praleido mūsų turą Azijoje. Kai mums reikėjo Federico esant rezultatui 2:2, mes jį išleidome į aikštę ir jis pelnė įvartį, o tai yra teigiamas dalykas ateičiai klube“, – kalbėjo strategas.
Priminsime, jog italas praėjusiame sezone atstovaudamas „Liverpool“ pradėjo vos 1 rungtynes startinėje sudėtyje „Premier“ lygoje.
Visgi F. Chiesa šiose rungtynėse pasirodė po keitimo susitikimo pabaigoje esant lygiam rezultatui ir pasiuntęs kamuolį į vartus persvėrė rezultatą „raudonųjų“ naudai 3:2. Kiek vėliau Mohamedas Salah tiksliu smūgiu įtvirtino šeimininkų pergalę 4:2.
„Liverpool“ kitas rungtynes žais rugpjūčio 25-ąją dieną, kai išvykoje susitiks su „Newcastle United“ futbolininkais.
