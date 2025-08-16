Kalendorius
Rugpjūčio 16 d., šeštadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Danilo Gallinari po artėjančio Europos čempionato baigs karjerą Italijos rinktinėje

2025-08-16 11:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-16 11:14

Danilo Gallinari greitu metu ketina atsisveikinti su nacionaline komanda. Krepšininkas yra apsisprendęs baigti karjerą rinktinėje po ateinančio Europos čempionato.

Danilo Gallinari | „X“ nuotr.

Danilo Gallinari greitu metu ketina atsisveikinti su nacionaline komanda. Krepšininkas yra apsisprendęs baigti karjerą rinktinėje po ateinančio Europos čempionato.

REKLAMA
0

Tokią informaciją jis pranešė portalui „La Gazzetta dell Sport“.

„Su rinktine man trūksta iškovoto medalio ir tada galiu būti laimingas. Žaisti rinktinėje pradėjau 17-18 metų amžiaus ir iš visų vasarų aš praleidau aštuonias, kas yra labai daug. Kartais pagalvoju, kas būtų nutikę, jei būčiau žaidęs tas aštuonias vasaras. Visgi, geriau tai apie per daug negalvoti. Kiekvieną vasarą gali kažkas nutikti. Nenoriu pernelyg spausti vyrukų, bet manau, kad ši komanda yra stipri ir pajėgi kautis. Daug tikiuosi iš šios vasaros su rinktine. Esu užsidegęs. Tai bus paskutinė mano vasara su nacionaline komanda, tad tai prideda daugiau emocijų“, – sakė D. Gallinari.

TAIP PAT SKAITYKITE:

37 metų 208 cm ūgio puolėjas didžiąją dalį karjeros žaidė NBA lygoje, kur atstovavo Niujorko „Knicks“, Denverio „Nuggets“, Los Andželo „Clippers“, Oklahomos „Thunder“, Atlantos „Hawks“, Vašingtono „Wizards“, Detroito „Pistons“ ir Milvokio „Bucks“ komandoms.

Nuo šių metų italas persikėlė į Puerto Riką, kur tęsia savo karjerą. Ten jis ne tik tapo lygos čempionu, bet ir pripažintas finalo naudingiausiu žaidėju.

Puerto Rike D. Gallinari per vidutiniškai 32 minutes pasiekė 19,3 taško, 6 atkovotų kamuolių ir 2,7 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų