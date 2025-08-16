Danilo Gallinari po artėjančio Europos čempionato baigs karjerą Italijos rinktinėje

Tokią informaciją jis pranešė portalui „La Gazzetta dell Sport“.
„Su rinktine man trūksta iškovoto medalio ir tada galiu būti laimingas. Žaisti rinktinėje pradėjau 17-18 metų amžiaus ir iš visų vasarų aš praleidau aštuonias, kas yra labai daug. Kartais pagalvoju, kas būtų nutikę, jei būčiau žaidęs tas aštuonias vasaras. Visgi, geriau tai apie per daug negalvoti. Kiekvieną vasarą gali kažkas nutikti. Nenoriu pernelyg spausti vyrukų, bet manau, kad ši komanda yra stipri ir pajėgi kautis. Daug tikiuosi iš šios vasaros su rinktine. Esu užsidegęs. Tai bus paskutinė mano vasara su nacionaline komanda, tad tai prideda daugiau emocijų“, – sakė D. Gallinari.
37 metų 208 cm ūgio puolėjas didžiąją dalį karjeros žaidė NBA lygoje, kur atstovavo Niujorko „Knicks“, Denverio „Nuggets“, Los Andželo „Clippers“, Oklahomos „Thunder“, Atlantos „Hawks“, Vašingtono „Wizards“, Detroito „Pistons“ ir Milvokio „Bucks“ komandoms.
Nuo šių metų italas persikėlė į Puerto Riką, kur tęsia savo karjerą. Ten jis ne tik tapo lygos čempionu, bet ir pripažintas finalo naudingiausiu žaidėju.
Puerto Rike D. Gallinari per vidutiniškai 32 minutes pasiekė 19,3 taško, 6 atkovotų kamuolių ir 2,7 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
