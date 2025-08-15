„Liverpool“ sezoną pradėjo sunkia, bet rezultatyvia pergale prieš „Bournemouth“

Pirmose sezono rungtynėse šalies čempionė „Liverpool“ komanda ne be vargo 4:2 palaužė „Bournemouth“ ir į savo sąskaitą įsirašė tris taškus.
„Liverpool“ aktyviau pradėjo rungtynes ir po pirmojo kėlinio turėjo pranašumą. Savo meistriškumą naujojo klubo gerbėjams demonstravo Hugo Ekitike. Puolėjas drąsiai įkirto tarp kelių žaidėjų ir patogiai pasitaisęs kamuolį pasiuntė kamuolį į vartų tinklą.
Po pertraukos H. Ekititke vėl sudalyvavo įvartinėje situacijoje. Šį kartą jis davė kamuolį Cody Gakpo, o šis kurį laiką pabėgėjęs surado erdvės smūgiui ir dvigubino pranašumą.
Visgi, situacija aukštyn kojomis apsivertė antrojo kėlinio antroje dalyje. Greitoje atakoje Antoine`as Semenyo po puikaus komandos draugo skersuoto perdavimo iš arti nuginklavo oponentų vartininką.
Tas pats A. Semenyo lygino rezultatą 77-ąją minutę. Šį kartą jis vienas pats greitoje atakoje nusigavo prie baudos aikštelės ir iš ten paleido žemą, bet tikslų smūgį į vartų kampą.
„Liverpool“ komandą išgelbėjo vėlyvas keitimas Federico Chieca vos pasirodęs aikštėje jau po penkių minučių džiaugėsi įvarčiu. Jis atsidūrė prie varžovų bandyto išmušti kamuolio ir akrobatiškai nestabdydamas jo surado galimybę pasiųsti jį į vartus.
Jau per pridėtą laiką „Liveprool“ pasinaudojo tuo, jog oponentai bandė lyginti rezultatą. Nepaisant to, jog buvo vienas prieš keturis oponentus, Mohamedas Salah užtvirtino savo komandos pergalę.
Tvarkaraštis:
Turnyrinė lentelė:
|#
|Komanda
|ŽR
|L
|LG
|P
|ĮĮ
|PĮ
|S
|T
|1
|AFC Bournemouth
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|2
|Arsenal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|3
|Aston Villa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|4
|Brentford
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|5
|Brighton & Hov…
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|6
|Burnley
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|7
|Chelsea
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|8
|Crystal Palace
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|9
|Everton
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|10
|Fulham
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|11
|Leeds United
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|12
|Liverpool
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|13
|Manchester City
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|14
|Manchester United
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|15
|Newcastle United
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|16
|Nottingham Forest
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|17
|Sunderland
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|18
|Tottenham Hotspur
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|19
|West Ham United
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|20
|Wolverhampton …
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
