Kalendorius
Rugpjūčio 16 d., šeštadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Liverpool“ sezoną pradėjo sunkia, bet rezultatyvia pergale prieš „Bournemouth“

2025-08-15 23:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-15 23:58

Startavo Anglijos „Premier“ lygos pirmenybės.

Federico Chiesa | Scanpix nuotr.

Startavo Anglijos „Premier“ lygos pirmenybės.

REKLAMA
0

Pirmose sezono rungtynėse šalies čempionė „Liverpool“ komanda ne be vargo 4:2 palaužė „Bournemouth“ ir į savo sąskaitą įsirašė tris taškus.

„Liverpool“ aktyviau pradėjo rungtynes ir po pirmojo kėlinio turėjo pranašumą. Savo meistriškumą naujojo klubo gerbėjams demonstravo Hugo Ekitike. Puolėjas drąsiai įkirto tarp kelių žaidėjų ir patogiai pasitaisęs kamuolį pasiuntė kamuolį į vartų tinklą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po pertraukos H. Ekititke vėl sudalyvavo įvartinėje situacijoje. Šį kartą jis davė kamuolį Cody Gakpo, o šis kurį laiką pabėgėjęs surado erdvės smūgiui ir dvigubino pranašumą.

REKLAMA
REKLAMA

Visgi, situacija aukštyn kojomis apsivertė antrojo kėlinio antroje dalyje. Greitoje atakoje Antoine`as Semenyo po puikaus komandos draugo skersuoto perdavimo iš arti nuginklavo oponentų vartininką.

REKLAMA

Tas pats A. Semenyo lygino rezultatą 77-ąją minutę. Šį kartą jis vienas pats greitoje atakoje nusigavo prie baudos aikštelės ir iš ten paleido žemą, bet tikslų smūgį į vartų kampą.

„Liverpool“ komandą išgelbėjo vėlyvas keitimas Federico Chieca vos pasirodęs aikštėje jau po penkių minučių džiaugėsi įvarčiu. Jis atsidūrė prie varžovų bandyto išmušti kamuolio ir akrobatiškai nestabdydamas jo surado galimybę pasiųsti jį į vartus.

REKLAMA
REKLAMA

Jau per pridėtą laiką „Liveprool“ pasinaudojo tuo, jog oponentai bandė lyginti rezultatą. Nepaisant to, jog buvo vienas prieš keturis oponentus, Mohamedas Salah užtvirtino savo komandos pergalę.

Tvarkaraštis:

Turnyrinė lentelė:

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 AFC Bournemouth 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Arsenal 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Aston Villa 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Brentford 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 Brighton & Hov… 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 Burnley 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 Chelsea 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 Everton 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 Fulham 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 Leeds United 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 Liverpool 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 Manchester City 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 Manchester United 0 0 0 0 0 0 +0 0
15 Newcastle United 0 0 0 0 0 0 +0 0
16 Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 +0 0
17 Sunderland 0 0 0 0 0 0 +0 0
18 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 +0 0
19 West Ham United 0 0 0 0 0 0 +0 0
20 Wolverhampton … 0 0 0 0 0 0 +0 0

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų