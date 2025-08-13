Saudo Arabijos „Al Nassr“ kerštas Aymericui Laporte: mokės didžiulius pinigus už sezoną ant atsarginių suolo

Klubo vadovus papiktino vieši gynėjo reikalavimai nutraukti sutartį likus metams iki kontrakto pabaigos. „Al Nassr“ vadovai nusprendė pasirinkti savo kelią: A. Laporte atsidurs neįprastoje situacijoje – nors ir toliau gaus savo solidų 25 milijonų eurų metinį atlyginimą, tačiau didžiąją sezono dalį praleis tribūnose, neįtrauktas į pagrindinę sudėtį ir be galimybės varžytis svarbiausiose rungtynėse. Nuspręsta, jog žaidėjas nebus registruotas Saudo Arabijos pirmenybėms, tik tarptautinėms kovoms.
Taip klubas siekia dviejų tikslų – užblokuoti Ispanijos rinktinės gynėjo norą skubiai „pabėgti“ į Europą ir atgrasyti kitus žvaigždinius žaidėjus nuo „nemokamo išėjimo“. Tai – spaudimo taktika, aiškiai siunčianti žinią: klubas pasiryžęs aukoti pinigus, tačiau žaidėjai neturės galimybės žaisti ir taip praras vietą savo šalies rinktinėje.
Pats A. Laporte, norėdamas kovoti dėl vietos Ispanijos rinktinėje 2026 metų pasaulio čempionatui, viešai deklaravo norą sugrįžti į Bilbao „Athletic“. Visgi, nesutikus žaidėjo paleisti ar išnuomoti, jis atsidūrė aklavietėje, be galimybės kovoti dėl vietos rinktinėje.
31-erių metų futbolininkas į Saudo Arabiją persikėlė 2023 m. vasarą.
