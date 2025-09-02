5 auksiniai patarimai tėvams: misija – išrinkti vaikui būrelį

1. Dėmesys pastangoms, ne tik rezultatams
Pirmasis kriterijus – dėmesingumas. Renkantis būrelį vertėtų atkreipti dėmesį, ar atsižvelgiama į kiekvieno vaiko unikalumą ir individualų tempą, ar jis vertinamas ne tik už pasiektus rezultatus, bet ir įdėtas pastangas.
„Būrelyje vaikas turi jaustis gerai, o veikla – ugdyti ne tik jo gebėjimus, bet kartu didinti pasitikėjimą savimi, savivertę. Todėl vaikai turėtų būti vertinami ne tik už pasiektą rezultatą ar užsibrėžtą tikslą, bet ir įdėtas pastangas, juk kiekvieno gabumai ir tempas yra skirtingi. Kai mokymosi procesas smagus, vaikas nebijo klysti, tuomet neprarandama motyvacija ir noras tobulėti toliau“, – paminėjo L.Mockuvienė, emocinio intelekto ir muzikos erdvės EIME Vilniuje įkūrėja.
2. Turi auginti „aš galiu“ jausmą
Iš to seka ir antrasis patarimas – ieškoti tokio būrelio, kuriame auginamas „aš galiu“ jausmas.
Programa turi būti pritaikyta vaiko amžiui ir jo gebėjimams, kad šis pajėgtų įveikti užduotis, jaustų progresą ir pasitenkinimą mažais pasiekimais. Kitu atveju, jeigu bus per sunku, vaikas ar paauglys jaus diskomfortą ir būrelio lankyti nebenorės, net jei ta veikla jam iš tiesų tinka ir patinka.
„Būrelis turi vesti vaiką į priekį ir kartu stiprinti jo vidinį suvokimą: aš galiu bandyti, aš galiu klysti, aš galiu išmokti, aš galiu pasiekti“, – pabrėžė EIME įkūrėja.
3. Grupiniai užsiėmimai – raktas į socialinius įgūdžius
Šių dienų jaunimui, kuris neretai uždaras ir stingantis pasitikėjimo savimi, sudėtinga užmegzti pažintis, todėl trečiasis patarimas – teikti pirmenybę grupiniams užsiėmimams. Juose ugdomas bendruomeniškumas, draugystės kuriasi natūraliai, o laikas smagiai leidžiamas kartu.
„Labai svarbu, kad vaikai susirastų draugų, leistų laiką su bendraminčiais ir suprastų, kokie jie svarbūs. Juk dažnai, kai būna sunku, būtent jie tampa palaikytojais“, – teigė pedagogė.
Bendruomeniškumas – ir apie tėvų dalyvavimą vaikų veikloje. Ikimokyklinio amžiaus vaikus turinčius tėvus L.Mockuvienė ragina ieškoti būrelių, kuriuose jie galėtų dalyvauti kartu su atžalomis.
„Labai svarbu, kad tėvai matytų, ko mokosi vaikai, tą patį gali kartoti namuose, taip padeda vaikams geriau, greičiau įsisavinti žinias ir stiprina ryšį su jais“, – sakė ji.
4. Ieškoti darnos. Kur?
Ketvirtas aspektas – darna. Apie kokią darną kalba L.Mockuvienė?
„Tėvai turi susipažinti su mokytojais, atkreipti dėmesį, ar jų kolektyve – darna, ar aplinka jauki ir palaikanti. Jiems reikia žinoti, į kokią atmosferą pateks jų vaikas, juk jis tokioje aplinkoje auga ir iš jos mokosi“, – patarė ji.
5. Ieškokite stiprių vertybių ir autentiškumo
„Būrelyje turi būti stiprios ir aiškios vertybės, o viena iš jų – būtinai autentiškumas“, – pabrėžė L.Mockuvienė.
Autentiškumas, pasak jos, turėtų atsispindėti mokymo programose, kurios privalo būti pritaikytos šiuolaikiniam jaunimui, atliepiančios jo poreikius. Taip pat programose turi būti suteikta erdvės, laiko ir galimybių pastebėti kiekvieno vaiko unikalumą bei padėti jam skleistis.
Visais šiais principais ir vertybėmis yra grįsta EIME mokyklos veikla. Muzikinės veiklos, kaip dainavimas, grojimas pianinu, įvairiomis gitaromis ar būgnais, muzikavimas grupėse, ansambliuose, savos muzikos kūrimas ugdo gebėjimus, kūrybiškumą, lavina atmintį, dėmesio koncentraciją. Kartu tai didina pasitikėjimą savimi, suteikia galimybes megzti tvirtas ir palaikančias draugystes, išreikšti save ir taip paliečia kiekvieno unikalų jausmų pasaulį. Tuo metu aktorinio meistriškumo užsiėmimai padeda ne tik suprasti, kaip jautiesi, bet ir išmokti išreikšti, išgyventi tas būsenas.
EIME neturi amžiaus ribų – čia vietą ras ir patys mažiausieji (8 mėn.), ir paaugliai, ir suaugusieji. O jų laukia profesionali komanda, kurioje – daugiau nei 20 metų pedagoginės patirties sukaupę mokytojai, aktyvūs muzikantai, į sceną lipantys su žymiais Lietuvos atlikėjais ir grupėmis, kaip „G&G Sindikatas“, „Daddy Was a Milkman“, „Sisters on Wire“, „The Backs“, „Gruodis“, „Ketera“, pasirodantys ir „Eurovizijoje“ bei kituose televizijos projektuose.
Daugiau informacijos: www.eimekartu.lt.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!