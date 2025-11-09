NKL rungtynės Martynui Gecevičiui baigėsi ligoninėje: parodė, kaip atrodo po lūžio

Žemaitijos sostinės klubas smogė vilniečiams antrajame ketvirtyje, kurį laimėjo 26:7 bei į pertrauką išsinešė triuškinamą pranašumą (46:21). Antroje pusėje telšiškiai nebesižvalgė atgal ir iškovojo ketvirtąją iš eilės pergalę „URBO-NKL“ (93:67).
Atsidūrė ligoninėje
Šios rungtynės skaudžiai baigėsi Martynui Gecevičiui, kuris pataikė 4 iš 7 tritaškių ir pelnė 14 taškų.
Kaip „instagrame“ pasidalino M. Gecevičius, jam ketvirtame kėlinyje po „Ryto“ dublerių žaidėjo Manto Liutkevičiaus smūgio alkūne lūžo nosis ir jis išskubėjo į Santariškių klinikas.
