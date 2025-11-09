 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

NKL rungtynės Martynui Gecevičiui baigėsi ligoninėje: parodė, kaip atrodo po lūžio

2025-11-09 10:15 / šaltinis: sportas.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: sportas.lt aut.
2025-11-09 10:15

Nacionalinės krepšinio lygos („URBO-NKL“) titulą ginantys „Telšiai“ (7-3) surengė dominuojantį pasirodymą sostinėje. Sandžio Buškevico auklėtiniai išvykoje 93:67 (20:14, 26:7, 20:15, 27:31) sutriuškino Vilniaus „Rytą-2“ (4-7).

NKL rungtynės Martynui Gecevičiui baigėsi ligoninėje (nuotr. instagram ir ELTA)

Nacionalinės krepšinio lygos („URBO-NKL“) titulą ginantys „Telšiai“ (7-3) surengė dominuojantį pasirodymą sostinėje. Sandžio Buškevico auklėtiniai išvykoje 93:67 (20:14, 26:7, 20:15, 27:31) sutriuškino Vilniaus „Rytą-2“ (4-7).

REKLAMA
0

Žemaitijos sostinės klubas smogė vilniečiams antrajame ketvirtyje, kurį laimėjo 26:7 bei į pertrauką išsinešė triuškinamą pranašumą (46:21). Antroje pusėje telšiškiai nebesižvalgė atgal ir iškovojo ketvirtąją iš eilės pergalę „URBO-NKL“ (93:67).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atsidūrė ligoninėje

Šios rungtynės skaudžiai baigėsi Martynui Gecevičiui, kuris pataikė 4 iš 7 tritaškių ir pelnė 14 taškų. 

REKLAMA
REKLAMA

Kaip „instagrame“ pasidalino M. Gecevičius, jam ketvirtame kėlinyje po „Ryto“ dublerių žaidėjo Manto Liutkevičiaus smūgio alkūne lūžo nosis ir jis išskubėjo į Santariškių klinikas.

Per TV3 stebėkite kiekvienas „Žalgirio“ rungtynes Eurolygoje, o Go3 parodys visas kovas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų