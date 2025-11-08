 
Kalendorius
Lapkričio 8 d., šeštadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > TV

Palaikykite savo miesto komandą NKL kovose: Jurbarko ekipa namuose susitiks su Klaipėdos „Neptūnu-Akvaserviu“

2025-11-08 09:43 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-08 09:43

TV6 kanalas šeštadieniais žiūrovus kviečia svarbiausioms Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) kovoms. Šią popietę į dvikovą stos turnyro lentelės kaimynės: „Jurbarkas-Karys-Manvesta“ ir Klaipėdos „Neptūnas-Akvaservis“.

Palaikykite savo miesto komandą NKL kovose: Jurbarko ekipa namuose susitiks su Klaipėdos „Neptūnu-Akvaserviu“ (nuotr. Organizatorių)

TV6 kanalas šeštadieniais žiūrovus kviečia svarbiausioms Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) kovoms. Šią popietę į dvikovą stos turnyro lentelės kaimynės: „Jurbarkas-Karys-Manvesta“ ir Klaipėdos „Neptūnas-Akvaservis“.

REKLAMA
0

Rungtynes taip pat kviečiama sekti ir internetu: 

Varžovus namuose priimsianti Jurbarko ekipa fiksuoja trijų iš eilės pergalių seriją. Tuo tarpu „Neptūnas-Akvaservis“ yra laimėjęs dukart paeiliui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be to, URBO-NKL turnyro lentelėje abi šios ekipos yra kaimynės. Jurbarko ekipa žengia devintoje pozicijoje, klaipėdiečiai – dešimti.

REKLAMA
REKLAMA

Jurbarko ekipa yra ketvirtoje vietoje pagal atkovojamus kamuolius (41,8 kamuolio), klaipėdiečiai – ketvirti pagal blokus per mačą (3,1 bloko).

REKLAMA

Prieš savaitę Jurbarko ekipoje įvyko ir nemažai pokyčių. Prie komandos prisijungė po dvejų metų pertraukos į „URBO-NKL“ pirmenybes grįžęs Karolis Babušis. Per dvejas rungtynes atakuojantis gynėjas fiksuoja 12 taškų, 2,5 rezultatyvaus perdavimo ir 12 naudingumo balų rodiklius.

Tuo tarpu Tomas Balčiūnas prieš savaitę jurbarkiečių gretas paliko – jis išvyko į čempionų Telšių komandą.

REKLAMA
REKLAMA

Uostamiesčio ekipa laimėjo pastarąsias rungtynes prieš Palangos „Olimpą“. Mačo eigą „Neptūnas-Akvaservis“ perlaužė įspūdingu spurtu 29:0 po ilgosios pertraukos.

Šioje komandoje trys krepšininkai fiksuoja dviženklį taškų vidurkį. Tai – Kristupas Leščiauskas (po 13,3), Rokas Mačiulis (po 11,9) ir Rytis Šakaitis (po 11,6).

„Jurbarkas-Karys-Manvesta“ – Klaipėdos „Neptūnas-Akvaservis“ – šį šeštadienį, 14 val. per TV6!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų