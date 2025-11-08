Palaikykite savo miesto komandą NKL kovose: Jurbarko ekipa namuose susitiks su Klaipėdos „Neptūnu-Akvaserviu“

Rungtynes taip pat kviečiama sekti ir internetu:
Varžovus namuose priimsianti Jurbarko ekipa fiksuoja trijų iš eilės pergalių seriją. Tuo tarpu „Neptūnas-Akvaservis“ yra laimėjęs dukart paeiliui.
Be to, URBO-NKL turnyro lentelėje abi šios ekipos yra kaimynės. Jurbarko ekipa žengia devintoje pozicijoje, klaipėdiečiai – dešimti.
Jurbarko ekipa yra ketvirtoje vietoje pagal atkovojamus kamuolius (41,8 kamuolio), klaipėdiečiai – ketvirti pagal blokus per mačą (3,1 bloko).
Prieš savaitę Jurbarko ekipoje įvyko ir nemažai pokyčių. Prie komandos prisijungė po dvejų metų pertraukos į „URBO-NKL“ pirmenybes grįžęs Karolis Babušis. Per dvejas rungtynes atakuojantis gynėjas fiksuoja 12 taškų, 2,5 rezultatyvaus perdavimo ir 12 naudingumo balų rodiklius.
Tuo tarpu Tomas Balčiūnas prieš savaitę jurbarkiečių gretas paliko – jis išvyko į čempionų Telšių komandą.
Uostamiesčio ekipa laimėjo pastarąsias rungtynes prieš Palangos „Olimpą“. Mačo eigą „Neptūnas-Akvaservis“ perlaužė įspūdingu spurtu 29:0 po ilgosios pertraukos.
Šioje komandoje trys krepšininkai fiksuoja dviženklį taškų vidurkį. Tai – Kristupas Leščiauskas (po 13,3), Rokas Mačiulis (po 11,9) ir Rytis Šakaitis (po 11,6).
„Jurbarkas-Karys-Manvesta“ – Klaipėdos „Neptūnas-Akvaservis“ – šį šeštadienį, 14 val. per TV6!
