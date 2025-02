Martynas Gecevičius – apie sezono lūkesčius, „Telšių“ skaudulį ir mintis dėl kito sezono

Keturios tinklalaidės, komentavimas, dvi pergalės, 15 peržiūrėtų rungtynių, 2100 nuvažiuotų kilometrų – taip atrodo viena iš Martyno Gecevičiaus savaičių.

„Telšių“ marškinėlius vilkintis 36-erių snaiperis pamiršo pridėti, jog per ją dukart pagerino asmeninį „7bet-NKL“ naudingumo balų rekordą bei tapo 15 lygos savaitės MVP.

„Šilutei-PDS.lt“ gynėjas atseikėjo 23 taškus (0/1 dvit., 7/11 trit., 2/2 baud.), atkovojo 5 kamuolius, išdalino 4 rezultatyvius perdavimus ir sukaupė 31 efektyvumo balą.

Po dviejų dienų vykusioje akistatoje su Vilkaviškio „Perlu-Grupinispirkimas.lt“ krepšininkas pasižymėjo 24 taškais (2/2 dvit., 5/10 trit., 5/5 baud.), 4 sugriebtais ir 2 perimtais kamuoliais, 6 rezultatyviais perdavimais bei 34 naudingumo balais.

„Gavau komentarų, kad dar reikėjo tritaškių procentą parašyti prie viso to, bet jau gal būtų per stipru – juokavo „Telšių“ snaiperis. – Išpuolė tokia savaitė, todėl kartais galima informuoti žmones apie tai, kaip gyveni ir ką veiki. Aš džiaugiuosi, jog sunki savaitė galiausiai buvo sėkminga ir tiek, o tam ir buvo skirtas šis įrašas.“

Be kelionių iš Vilniaus į Telšius Gecevičius taip pat komentuoja Lietuvos krepšinio lygos rungtynes ir dalyvauja įvairiose tinklalaidėse. Ar tokios savaitės krepšininko nevargina?

„Nežinau, kažkiek to nuovargio būna, bet normalu, turiu ir laisvą dieną, man šeštadienis dažniausiai yra antradienis, – pasakojo veteranas. – Nėra taip, kad reikia arti kasdien. Režimas normalus, emocijos geros, patinka, jog dar galiu žaisti. Kaip jau esu minėjęs, svarbiausia, kad gali laimėti visas NKL rungtynes. Čia nėra kažkokių favoritų, mes jais irgi nesame, todėl man patinka visas tas emocinis fonas, kadangi kiekvienose rungtynėse gali tikėtis laimėti bei gerai sužaisti. Pergalės yra svarbios, o kai jų yra, emocijos ir nuovargis yra dar labiau malonesni.“

Žemaitijos sostinės klubas po dviejų sezono ratų turi 22 pergales ir 8 nesėkmes bei rikiuojasi „7bet-NKL“ turnyrinės lentelės viršūnėje.

Ar lygos konkurencingumas ir yra smagiausias aspektas būnant joje?

Ne vienoje laidoje esu sakęs, jog nesitikėjau, kad čia bus taip smagu. Jei žinočiau, jog bus visiškai nesmagu, gal būčiau ir nelindęs apskritai. Tiesiog mano lūkesčiai buvo kažkiek žemesni ir tikrai buvo dvejonių, nes niekada nebuvau žaidęs antroje lygoje. Man tai naujas pasaulis, reikėjo laiko priprasti, pasižiūrėti, kaip viskas vyksta.

Treniruočių pagal mano grafiką yra mažiau nei aš įpratęs per savo karjerą. Klausimų buvo daug, bet jau prabėgo pirmieji reguliaraus sezono etapai. Emocijos geros, komandos rezultatai geri, viskas kol kas geriau nei galbūt galvojau bus prieš sezoną.

Ką pirmiausia pamatėte prisijungus prie ilgus metus drauge žaidžiančioje kolektyvo ir kur „Telšiai“ dar gali augti?

Ką labiausiai pamačiau, kad jiems labai skauda po pernai. Nuo pat sezono pradžios iki pat dabar vis dar tą matau. Jie reguliarųjį sezoną baigė būdami antri ir serijoje su „Kretinga“ jiems nepasisekė. Visgi turime naują trenerį, atėjau aš, Lukas Valantinas taip pat prisijungė. Bandau jiems paaiškinti, jog tai yra skirtingos situacijos ir skirtingi žaidėjai, kretingiškiai irgi visai kitokie nei buvo. Reikėtų tą bandyti pamiršti, bet tai matosi nuo sezono starto.

O žaidimas visada gali gerėti arba blogėti, pradžioje turėjome traumų, dabar Ovidijus vėl nerungtyniavo kelias savaites. Pilnos sudėties mes kartu nedaug sužaidėme. Be to, manęs nebūna tikrai daugelyje treniruočių, tad procesas irgi yra kitoks.

Mėgstu į viską pažiūrėti objektyviai. Pagal tai, kaip sportuojame, ką galime ir kiek žaidžiame kartu, viskas yra tvarkoje. Bendras rezultatas yra teigiamas, o skilus į grupes žaisime su aukštesnėmis ekipomis, tad laukia 7 mačų testas. Tada bus galima daryti kažkokias išvadas, bet dabar viskas yra taip, kaip turėtų būti.

Kaip jūs žiūrite į šią atkrintamųjų sistemą, kai pirmi 4 klubai iškart patenka į ketvirtfinalį?

Visiškai to nesureikšminu. Pernai jie turėjo tą pertrauką, per ją gali sportuoti, pailsėti, jei turi traumelių po sezono, iškart nereikia žaisti lemiamų rungtynių. Jeigu iš kitos pusės pažiūrėsime, tuo metu varžovai žaidžia seriją iki dviejų pergalių. Dvi arba trys intensyvios rungtynės, kuris reikia laimėti, todėl tai nėra lengva ir į ketvirtfinalį irgi ateini ne pats šviežiausias. Nėra čia viskas juoda ar balta, bet kai pralaimi, atrodo, jog sistema nėra gera.

Aš į tai žiūriu, kaip į pliusą. Išvengi serijos, per tą laiką gali sužaisti ir draugiškas, gali pasportuoti. Be to, turi namų pranašumą, kas yra neabejotinai svarbu, ir serijoje kovoji iki trijų pergalių. Aš čia įžvelgiu pliusų, aišku, nėra tik vieni pliusai, bet manau, kad jų daugiau negu minusų.

Telšiuose tobulėja du gynėjai – Nojus Radžius ir Gediminas Leščiauskas. Ką, kaip veteranas, bandote perteikti jiems ir kokios yra šių jaunuolių lubos?

Iš tikrųjų aš prieš sezoną save nuteikiau taip, kad nenorėčiau labai kištis į visus vadybinius ir treniravimo aspektus. Ne paslaptis, jog aš įpratęs, kad viskas būtų kitaip, tačiau, kai ne visame procese dalyvauju, tai nebūtų visai sąžininga man kištis.

Kai jau reikia kažką pasakyti, jei tai labai akivaizdžiai krenta į akis ir kiti nepasako, man tą padaryti nėra sunku. Kiekvienas žaidėjas ar treneris turi savo dalykus, kuriuos mato savaip. Su veteranais yra paprasčiau, nes užtenka tiesiog susitarti, nereikia jų mokyti. Aš stengiuosi patarimais labai stipriai nesimėtyti, nes žinau, kad jaunimas šiais laikais nelabai tų patarimų ir mėgsta kartais. Pradžioje aš apsižiūrėjau, kam patinka, kam ne ir ką gali sakyti. Dabar matau, jog jau labiau klauso, supranta ir stengiasi.

Nesinori man būti tuo, kuris visą karjerą pražaidęs kažkur aukščiau ir vaidina, jog čia viską supranta ar panašiai. Aš to tikrai nedarau ir nemanau, kad galėtų kuris komandos draugas taip apie mane pasakyti. Mūsų komandos jaunuoliai atrodo tas pamokas vertina ir kažkas galvoje jiems lieka, todėl stengiuosi padėti kiek įmanoma daugiau.

Du daugiausiai vidutiniškai tritaškių per mačą pataikantys krepšininkai yra 2 LKL komentatoriai – jūs ir Šarūnas Vasiliauskas. Sutapimas?

Geras, esame žaidę ir vienas prieš kitą, ir kartu, nors jis už mane metais jaunesnis. Dažnai pasijuokiam, norėtume ir LKL trajakų konkurse sudalyvauti, bet negalime (juokiasi). Šaro procentai išvis įspūdingi, o kad mano žaidimas remiasi tritaškiais, tai čia nieko naujo. Šaras irgi jau ne pirmoje jaunystėje, meta daug, kaip įžaidėjas, daug būna su kamuoliu.

O aš gynyboje to dėmesio tikrai galiu pasakyti, kad gaunu. Kaip aš mėgstu sakyti, negaudavau jo tiek daug net lyginant LKL ar kažkur kitur. Kartais priešininkai tiesiog stovi ir niekur neina nuo manęs. Ne visos komandos, bet tikrai buvo tokių, kur reikėjo papildomai dirbti, jog gaučiau kamuolį ar išsimesčiau metimą. Nežinau, gal toks labiau sutapimas, kad mes pirmaujame pagal tai.

Ta visgi lengviau žaisti ar dalyvauti krepšinio tinklalaidėse?

Ai, aš dabar mėgaujuosi abiem dalykais ir tai man teikia didelį malonumą. Labai džiaugiuosi, kad galiu suderinti viską. Man svarbu, kad „Telšiai“ būtų ten, kur jie nori būti ir kad aš galėčiau jiems maksimaliai padėti įgyvendinti užsibrėžtus tikslus.

O šalia, ką aš darau savo, niekada neslėpiau, kad man tie dalykai patinka ir kaip tu gali viską suderinti. Turėti laiko viskam ir dar karts nuo karto sėkmingai sužaisti yra tikrai smagu. Jau esu pradėjęs galvoti, kad nenorėčiau, jog šie metai, kokie jie yra dabar, man būtų paskutiniai. Galiu pasakyti taip (juokiasi).