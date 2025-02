Toliau Eurolygoje po naujų metų neklumpantis Šaras: „Su 17 tritaškių viskas atrodo labai gerai“

Pergalė leidžia toliau Šaro vyrams laikyti įsikibus antrosios vietos turnyre, o po laimėtų rungtynių lietuvis džiaugėsi įspūdingu tritaškių pataikymu.

Iš toli stambuliečiai atakavo net 58 proc. tikslumu (17/29 trit.).

„Sveikinu savo žaidėjus ir mūsų sirgalius su šia pergale. Nemanau, kad šios rungtynėse išlaikėme vientisumą, nes buvome labai skirtingi. Su 17 tritaškių viskas atrodo labai gerai, bet tikrai yra dalykų, kuriuos galime padaryti geriau. Mūsų gynyba taip pat buvo gera, varžovams leidome pataikyti tik 11 tritaškių. Dabar turime pratęsti tą gerą ritmą, kurį pasiekėme“, – po dvikovos džiaugėsi Š. Jasikevičius.

„Virtus“ komandoje nuostabias rungtynes sužaidė Tornikė Šengelia. Kartvelas pelnė net 35 taškus (10/14 dvit., 2/3 trit.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir surinko 39 naudingumo balus.

Duoklę po laimėtų rungtynių lietuviui atidavė ir Eurolyga, socialiniuose tinkluose pasidalinusi juo nuotrauka ir pažymėjusi, kad Stambulo ekipa 2025-ais metais dar nepatyrė pralaimėjimo.

Fenerbahçe Beko is UNBEATEN in 2025

(We are in February) pic.twitter.com/xOkOpjIwiG