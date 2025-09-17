Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Automobilių meka, kurioje sustojo laikas: apleistoje „Porsche“ atstovybėje – dešimtmečius dulkantys lobiai

2025-09-17 12:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 12:02

Apleisti pastatai, kuriuose, atrodo, staiga sustojo laikas, visuomet kursto vaizduotę. O kas, jei už dulkėto salono stiklo stovi ne seni baldai, o legendiniai „Porsche“ automobiliai?

Apleisti automobiliai (nuotr. stop kadras)
Apleisti pastatai, kuriuose, atrodo, staiga sustojo laikas, visuomet kursto vaizduotę. O kas, jei už dulkėto salono stiklo stovi ne seni baldai, o legendiniai „Porsche" automobiliai?

Būtent tokį neįtikėtiną radinį Belgijoje aptiko apleistų vietų tyrinėtojas iš Didžiosios Britanijos Colinas Smithas. Jo nuotraukos iš senos „Porsche“ atstovybės apskriejo internetą ir sukėlė audringas diskusijas: ar tai tikra automobilių laiko kapsulė?

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

Apleisti automobiliai
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Apleisti automobiliai

Dulkėmis padengti lobiai

Pro purviną vitrinos stiklą matomas vaizdas primena automobilių fano sapną. Čia stovi kolekcininkų medžiojamas „Porsche 356“, auksinės spalvos lenktyninis „Porsche 928“ ir net modernia klasika laikomas „911 GT3 RS“.

Vaikinas spėja, kad po vienu iš uždangalų slepiasi ir „DeLorean DMC-12“, kuris tarsi ironiškas simbolis iš filmo „Atgal į ateitį“, tarsi pabrėžiantis šios vietos sustingusį laiką.

Visa aplinka kuria įspūdį, jog dirbtuvėse automobiliai buvo palikti remonto metu, o savininkai dėl neaiškių priežasčių tiesiog dingo, palikdami viską likimo valiai.

Bet ar ši vieta tikrai apleista? Internautų versija

Tačiau kol vieni kūrė dramatiškas istorijas, komentatoriai pasiūlė kur kas žemiškesnę versiją. Jų teigimu, jokia sensacija čia nekvepia.

Tai esą veikiančios dirbtuvės, kurių savininkas tiesiog yra labai privatus žmogus ir nemėgsta viešumo.

Šią teoriją iš dalies patvirtina ir paties C. Smitho nuotraukos, kuriose matyti, kad kai kurie automobiliai, skirtingai nei kiti, nėra padengti storu dulkių sluoksniu.

Taigi, kur slypi tiesa? Galbūt ji slypi kažkur per vidurį. Bet nepaisant to, ar tai tikrai apleistas perlas, ar tiesiog netvarkingos privačios dirbtuvės, Colino Smitho atradimas tapo modernia automobilių pasaulio legenda.

