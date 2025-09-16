Lenktynių bolidas prie Budos šventyklos: legendinis „Porsche 956“ nustebino Bankoko gyventojus

Panašu, kad „Porsche“ kuria naują tradiciją. Savo neįkainojamus muziejaus eksponatus „išleisti pasivaikščioti“ į netikėčiausias vietas. Neseniai Austrijos Alpėse demonstruoti lenktyniniai bolidai tebuvo pradžia. Dabar Vokietijos gamintojas vieną savo legendų išsiuntė į egzotiškąjį Bankoką.
Tiesiai iš muziejaus Štutgarte į Tailandą atgabentas 1982-ųjų „Porsche 956 LH“ prototipas tapo pagrindiniu automobilių kultūros centro „Curvistan Bangkok“ vienerių metų gimtadienio akcentu.
Šią vietą, jungiančią meno galeriją, kavinę ir aistrą automobilių dizainui, 2024 m. įkūrė žurnalo „Curves“ kūrėjas Stefanas Bogneris ir vietos verslininkas bei „Porsche“ kolekcininkas Chanondas Ruangkritya.
Prieš bolidui tampant parodos eksponatu, „Curvistan Bangkok“ komanda gavo unikalią progą surengti jam fotosesiją ikoniškiausiose miesto vietose.
Taip legendinis automobilis, su kuriuo Jacky Ickxas ir Derekas Bellas 1982-aisiais triumfavo 24 valandų Le Mano lenktynėse, atsidūrė greta tūkstantmetes tradicijas menančių šventyklų.
„Lenktynių automobilis su tokia istorija – neįtikėtinai retas reginys Tailande ar bet kur kitur Azijoje“, – įspūdžiais dalijosi S. Bogneris. – „Žmonių reakcijos Bankoko gatvėse buvo stulbinančios. Pietryčių Azijos „Porsche“ bendruomenė yra be galo aistringa, ir daugeliui pamatyti 956-ąjį modelį savo akimis buvo svajonės išsipildymas.“
Kartu su „Rothmans“ spalvomis nudažytu prototipu specialioje parodoje taip pat eksponuojamas lenktyninis „911 GT3 R“ iš WEC čempionato, „911 GT3“ su „Manthey Racing“ patobulinimais ir naujausias „911 Carrera“ (992.2), kurio dizainas įkvėptas būtent legendinio 956-ojo modelio.
