„Barcelona“ įveikė Virtus“ ekipą

Katalonus dar treniravo Oscaras Orellana.
Susitikimas prasidėjo lygia ir permaininga eiga, o po pirmo ketvirčio šeimininkai turėjo trapų pranašumą – 20:19. Mouhametas Diouf grąžino pranašumą „Virtus“ ekipai (30:25), bet tritaškių seriją paleidę katalonai vėl persvėrė rezultatą – 45:43.
Po didžiosios pertraukos vyko lygiai tokia pati lygi kova – nė viena ekipa apčiuopiamesnio pranašumo nesusikrovė. Tik besibaigiant ketvirčiui „Virtus“ pabėgo labiau – 67:61.
Dario Brizuela ir Joelis Parra vėl svėrė svarstykles katalonų pusėn (70:69), o Kevinas Punteris ir Willas Clyburnas artino prie pergalės „Barcelona“ ekipą – 86:80. Liko minutė, kuri neišgelbėjo svečių.
„Barcelona“: Kevinas Punteris 17, Willas Clyburnas 13, Janas Vesely 12, Nicolasas Laprovittola (2/8 trit.) ir Tornike Shengelia (7 atk. kam.) – po 10.
„Virtus“: Mattas Morganas 17, Carsenas Edwardsas ir Karimas Jallow – po 13, Mouhametas Dioufas 11 (6 atk. kam.).
