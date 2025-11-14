 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Barcelona“ įveikė Virtus“ ekipą

2025-11-14 23:22 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-14 23:22

Katalonai laimėjo (Scanpix nuotr.)

Permainas trenerių štabe išgyvenusi ir Xavi Pascualio prisijungimo prie šoninės linijos laukianti Barselonos „Barcelona“ (7/4) Eurolygos mače namie 88:81 (20:19, 25:24, 16:24, 27:14) nugalėjo Bolonijos „Virtus“ (5/6) klubą.

Katalonus dar treniravo Oscaras Orellana.

Susitikimas prasidėjo lygia ir permaininga eiga, o po pirmo ketvirčio šeimininkai turėjo trapų pranašumą – 20:19. Mouhametas Diouf grąžino pranašumą „Virtus“ ekipai (30:25), bet tritaškių seriją paleidę katalonai vėl persvėrė rezultatą – 45:43.

Po didžiosios pertraukos vyko lygiai tokia pati lygi kova – nė viena ekipa apčiuopiamesnio pranašumo nesusikrovė. Tik besibaigiant ketvirčiui „Virtus“ pabėgo labiau – 67:61.

Dario Brizuela ir Joelis Parra vėl svėrė svarstykles katalonų pusėn (70:69), o Kevinas Punteris ir Willas Clyburnas artino prie pergalės „Barcelona“ ekipą – 86:80. Liko minutė, kuri neišgelbėjo svečių.

„Barcelona“: Kevinas Punteris 17, Willas Clyburnas 13, Janas Vesely 12, Nicolasas Laprovittola (2/8 trit.) ir Tornike Shengelia (7 atk. kam.) – po 10.

„Virtus“: Mattas Morganas 17, Carsenas Edwardsas ir Karimas Jallow – po 13, Mouhametas Dioufas 11 (6 atk. kam.).

