Parodė, kaip dabar atrodo Nelly Paltinienės kapas: išpildė paskutinį jos norą

Su šiuo paminklu buvo išpildytas vienas paskutiniųjų ir svarbiausiųjų atlikėjos norų prieš mirtį.
Kunigai išpildė artimos draugės valią
Kunigas Kęstutis Timofejevas ir Karolis Petravičius visuomet artimai sutarė su Anapilin iškeliavusia legendine pora, dėl to abu pašventino poros paminklą.
Naujienų portalui tv3.lt kunigas K. Timofejevas teigė, kad tuo laiku, kai legendinė atlikėja sirgo, ji buvo pareiškusi savo valią dėl atsisveikinimo su palaikais.
„Paminklo idėja gimė, kai Nelly, dar gyva būdama, kai sirgo, kalbėdavo, kad norėtų, jog jos pelenai būtų išbarstyti jūroje, o mes, kaip žinome, Lietuvos įstatymai to neleido“, – reikšmingu atlikėjos noru dalijosi K. Timofejevas.
Vis tik, pasak kunigo, išgirdę ši norą jiedu su kolega K. Petravičiumi jį nešiojosi savo širdyje, iki kol vieną dieną kunigas K. Petravičius pasidalijo savo mintimi, kaip išpildyti artimos draugės valią.
„Karolis sako: o gal mes galime ant kapo bangą padaryti, tarsi jūrą atvežti, kad išpildytume tą jos svajonės dalelę? Tad idėjos autorius yra Karolis“, – šyptelėjo K. Timofejevas.
O štai šiandien šis noras buvo išpildytas ir vietoje senojo N. Paltinienės ir jos vyro paminklo atsidūrė naujas, atliepiantis jūros motyvą.
Paminklo gamyba užtruko
Ne paslaptis, kad dėl paminklo, kurį kunigai K. Timofejevas ir K. Petravičius norėjo pastatyti savo draugams, buvo nueitas ilgas kelias.
Kaip teigė K. Timofejevas, kadangi jo draugas A. Paltinas skyrė nedidelę sumą paminklui, prieš karą jis buvo užsakytas Ukrainoje.
„Kadangi prasidėjo karas, jokios sutartys jau nebebuvo svarbios, mes jas atnaujinome, pratęsėme, bet tai jau nebeturėjo reikšmės.
Mes, praradę viltį, galiausiai kreipėmės į Palangoje gyvenantį skulptorių Antaną Stonkų ir netgi užsakius jam gamybą paminklo kelias vis tiek nebuvo trumpas. Tik šiandien svajonė tapo realybe“, – pasakojo kunigas.
K. Timofejevas pridūrė, kad simboliška, jog ankstyvą šiandienos rytą paminklas atkeliavo būtent iš pajūrio krašto.
„Čia labai jautrus laikas mums visiems. Dabar nebe Nelly yra pajūryje, o Vilnius turi savo bangą“, – šyptelėjo jis.
Paminklo skulptorius – Antanas Stonkus, o menininkas, portreto kūrėjas – Vytautas Čepulis.
Bangos skulptūra kaip dovana Nelly Paltinienei ir Arvydui Paltinui buvo skirta nuo kunigo Karolio Petravičiaus, kunigo Kęstučio Timofejavo ir Vokietijoje gyvenančių Emmos Svilas bei Franzo Jerschel.
