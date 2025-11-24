 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Įstrigę Lietuvos vilkikai nejuda penktą parą: Baltarusijos žiniasklaidos pranešimai – klaidinantys

2025-11-24 10:14 / šaltinis: BNS
2025-11-24 10:14

Baltarusijos žiniasklaidai skelbiant, kad Minsko sulaikyti Lietuvos vilkikai jau išvažiuoja per Lietuvos praėjusią savaitę vėl atidarytus pasienio punktus, „Linavos“ prezidentas Erlandas Mikėnas sako, kad tokia informacija nepasitvirtino ir iš specialių aikštelių krovininiai automobiliai nepajudėjo.

Vilkikai. Irmanto Sidarevičiaus (ELTA) nuotr.

0

„Lietuvos vilkikų judėjimo (per Baltarusijos sieną – BNS) nėra, situacija tokia pati. Ėjo informacija iš Baltarusijos pusės, kad viskas tvarkoje, kad vilkikai paleisti, man tokią informaciją perdavė ir Nacionalinis krizių valdymo centras, tačiau situacija yra nepasikeitusi“, – pirmadienio rytą BNS sakė Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos vadovas.

Baltarusių portalas „Nashaniva“ sekmadienį skelbė, kad Lietuvos sunkvežimiai iš aikštelių į Lietuvą išvažiavo per Kamenyj Log–Medininkų ir Benekainių–Šalčininkų pasienio punktus, o Lietuvos vilkikų judėjimui Baltarusijos pusėje kliūčių nėra.

„Šiandien (pirmadienį – BNS) pasitikrinau, iš stovėjimo aikštelės nė vienas vilkikas neišvažiavo (...), tokia informacija (Baltarusijos žiniasklaidos – BNS) nepasitvirtino“, – teigė R. Mikėnas.

Anot asociacijos vadovo, Minskas toliau reikalauja susitikimo ir konsultacijų su Vilniumi Užsienio reikalų ministerijų lygiu.

„Šiandien renkamės mūsų asociacijos darbo grupėje į pasitarimą, galvosime, ką darysime toliau. Tikiuosi, kad šiandien bus suorganizuotas susitikimas Nacionalinio krizių valdymo centro arba Nacionalinio saugumo komiteto. Laukiame informacijos“, – BNS sakė E. Mikėnas. 

„Linavos“ prezidento teigimu, tikėtina, kad Baltarusijos žiniasklaida painiojasi, nes į Lietuvą grįžta vilkikai, kurie išvažiavo iš jos jau atidarius sieną, tačiau ne įstrigę Lietuvai spalio pabaigoje uždarius sieną.

„Vilkikai įvažiuoja, išsikrauna ir su palyda važiuoja atgal. Tai reiškia, kad juda nuo Baltarusijos pasienio iki terminalo ir tada atgal. Palyda yra nemokama. Tačiau nuo penktadienio yra aiškiai nurodoma, kad (krovinių – BNS) perkabinimas nebėra galimas, kaip ir Lenkijos vežėjams“, – aiškino „Linavos“ vadovas.

BNS rašė, kad Valstybės sienos apsaugos tarnybos pirmadienio ryto duomenimis, Lietuvos vežėjų vilkikai penktą parą neįvažiuoja į Lietuvą.

Premjerė Inga Ruginienė penktadienį teigė, kad tokia situacija tik įrodo, jog Minsko režimas vykdo hibridinę ataką prieš Lietuvą. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda ragino nedaryti tragedijos dėl iš Baltarusijos nesugrįžtančių Lietuvos vilkikų, tačiau žadėjo aiškintis, kokios priežastys tai lemia.

Ministrų kabinetas praėjusį trečiadienį nusprendė 10 dienų anksčiau nei planuota atverti sieną su Baltarusija. Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo ketvirtadienio vidurnakčio.

