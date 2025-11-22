 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Baltarusija į Lietuvą išleidžia tik naujai atvykusius vilkikus: „Tai yra blogas reiškinys“

2025-11-22 13:55 / šaltinis: BNS
2025-11-22 13:55

Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas sako, kad Baltarusija į Lietuvą grįžti leidžia tik tiems vilkikams, kurie į šalį atvyko po sienos atvėrimo.

Atidarytas Medininkų pasienio punktas su Baltarusija (nuotr. Fotodiena/Paulius Peleckis)

Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas sako, kad Baltarusija į Lietuvą grįžti leidžia tik tiems vilkikams, kurie į šalį atvyko po sienos atvėrimo.

5

Tuo metu nuo mėnesio pradžios Baltarusijoje įstrigusiems vilkikams vis dar neleidžiama grįžti – Minskas reikalauja konsultacijų su Vilniumi.

Vilkikai, kurie naujai iš Lietuvos įvažiuoja, tai jie nuo Baltarusijos muitinės palydimi iki Baltarusijos terminalų, iškraunami terminaluose ir jeigu turi krovinį, vėl kraunasi ir vėl yra lydimi atgal iki Baltarusijos–Lietuvos pasienio“, – BNS šeštadienį sakė E. Mikėnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėl kontrabandinių balionų grėsmės Lietuvai spalio pabaigoje laikinai uždarius sieną su Baltarusija, Minskas uždraudė Lietuvos vilkikų judėjimą Baltarusijos teritorijoje, kol pasienio punktai nebus vėl atverti.

Vilnius sieną ketvirtadienį atidarė, tačiau vilkikams toliau neleidžiama išvykti.

E. Mikėnas tuomet teigė nemanantis, kad tai – piktybinis Minsko elgesys, nes, jo žiniomis, Baltarusijoje tvarkomi dokumentai, kaip leisti judėti Lietuvos krovininiams automobiliams.

Šeštadienį „Linavos“ prezidentas BNS sakė, kad minėtu dokumentu yra pabloginamos vežėjų darbo sąlygos, tačiau jos galioja tik naujai atvykstantiems vilkikams.

„(Priekabų – BNS) perkabinimas nebeleidžiamas. (...) Mes turim teisę tiktai išsikraut ir pasikraut į tą pačią priekabą. Tai yra blogas reiškinys, kadangi klientai nelabai nori perkrovinėti, yra tikimybė krovinio sugadinimui“, – teigė E. Mikėnas.

Pasak jo, tokios sąlygos jau nuo seniau taikomos Lenkijos vežėjams. „Linavos“ vadovas pridūrė, kad ir palydos iki terminalų anksčiau nebūdavo.

E. Mikėnas sako, kad draudimas sugrįžti įstrigusiems vilkikams yra politinis Minsko sprendimas.

„Jie prašo užsienio reikalų ministerijų lygio konsultacijų. (...) Jie nori užsitikrinti garantiją, kad siena nebus uždaryta, kadangi iš Vyriausybės pusės, iš Lietuvos pusės yra griežti pasisakymai“, – kalbėjo „Linavos“ prezidentas.

Jis teigė neįsivaizduojantis, kad įstrigę vilkikai galėtų grįžti į Lietuvą.

„Tiktai Dievas žino“, – kalbėjo E. Mikėnas.

Premjerė Inga Ruginienė penktadienį teigė, kad tokia situacija tik įrodo, jog Minsko režimas vykdo hibridinę ataką prieš Lietuvą. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda ragino nedaryti tragedijos dėl iš Baltarusijos nesugrįžtančių Lietuvos vilkikų, tačiau žadėjo aiškintis, kokios priežastys tai lemia.

