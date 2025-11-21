 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
19
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lukašenka tyčiojasi iš Lietuvos – vietoj vilkikų, kontrabandiniai balionai: „O ko čia tikėjotės, sąžiningo žaidimo?“

2025-11-21 21:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 21:00

Lietuvą apgavęs, Aliaksandras Lukašenka dar nusprendė ir pasityčioti – iš Baltarusijos vėl skrido kontrabandiniai balionai, vėl buvo sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas. Nors dar prieš kelias dienas valstybės vadovai aiškino, kad privertė A. Lukašenką nusileisti ir balionų krizė išspręsta, bet paaiškėjo, kad nors ir atidarėme sieną, bet sulaukėme ne savų vilkikų, o kontrabandinių balionų.

Lietuvą apgavęs, Aliaksandras Lukašenka dar nusprendė ir pasityčioti – iš Baltarusijos vėl skrido kontrabandiniai balionai, vėl buvo sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas. Nors dar prieš kelias dienas valstybės vadovai aiškino, kad privertė A. Lukašenką nusileisti ir balionų krizė išspręsta, bet paaiškėjo, kad nors ir atidarėme sieną, bet sulaukėme ne savų vilkikų, o kontrabandinių balionų.

REKLAMA
19

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sunkvežimiai iki šiol neišleidžiami iš Baltarusijos. Ministras K. Budrys atmeta Minsko reikalavimą surengti derybas ministerijų lygiu, o prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad šioje situacijoje nereikia daryti tragedijos. Nors premjerė grasina, kad sienas ir vėl galime uždaryti. Tik jau neribotam laikui. 

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose. 

Nors Lietuvos Vyriausybė nusileido A. Lukašenkos reikalavimams ir anksčiau laiko atidarė sieną su Baltarusija, bet dieną vilkikų neišleidęs, A. Lukašenkos režimas ketvirtadienio vakare nusprendė dar ir pasityčioti – apie pusę septintos vakaro iš Baltarusijos į Lietuvą vėl pakilo kontrabandininkų balionai. Kariuomenės radarai jų fiksavo apie 20. Teko sustabdyti Vilniaus oro uosto darbą, nukentėjo daugiau nei tūkstantis keleivių. 

REKLAMA

„Aiškiai sakiau – vien tik atidarymu ir uždarymu staiga balionų neišjungsime, kiekvieną kartą, kai kalbame apie šitą klausimą, yra daug strateginių veiksmų“, – kalbėjo Ministrė Pirmininkė Inga Ruginienė. 

Vienas balionas buvo priartėjęs prie lėktuvų kilimo – tūpimo trajektorijos. Iš viso oro uoste skrydžiai sustabdyti buvo kiek daugiau nei valandą. Nepatogumų patyrė ir ministras Kęstutis Budrys bei eurokomisaras Andrius Kubilius. Jų lėktuvas iš Briuselio suko ratus ore, kol galėjo nusileisti Vilniuje

REKLAMA
REKLAMA

„O ko čia tikėjotės, sąžiningo žaidimo su ta puse? Tai negalime to tikėtis, turime reikalą su režimu, kuris instrumentalizuoja ir įginklina dalykus, kuriuos turi, daro spaudimą, mano, kad šantažas, prievarta gali jiems duoti efektą ir rezultatą“, – dėstė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.

Priėmę sprendimą anksčiau laiko atverti sieną su Baltarusija, ministrų kabineto nariai ir prezidentas kartojo, kad A. Lukašenka jau apsiramino, nei migrantų, nei balionų nebesiunčia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Skirtingos dienos – skirtingos politikų emocijos

Anksčiau džiūgaujęs dėl pasiekto rezultato, prezidentas Gitanas Nausėda jau tarytum koks politikos apžvalgininkas, sako, kad nereikia dėl to daryti tragedijos. 

„Labai stebėtis neturėtume. Nereikia čia dabar pulti ir daryti iš to tragediją. Pirmiausia reikia išsiaiškinti, kokios tariamos ar tikros priežastys lemia, kad mūsų vilkikai iš Baltarusijos vis dar nejuda. Galimas dalykas, kad tai nėra kažkoks sąmoningas mėginimas sulaikyti, galbūt tai yra mėginimas kažkokią derybinę poziciją parodyti“, – mąstė jis. 

REKLAMA

Kad situacija normalizavosi, kalbėjo ir premjerė. Praėjusią dieną ji svarstė, kad vilkikai negali grįžti į Lietuvą galbūt dėl techninių problemų, o ne dėl piktybinio A. Lukašenkos elgesio. Nors vilkikai į Lietuvą negali važiuoti iki šiol. 

„Dėl vilkikų, tai kol kas neaišku, aš negaliu tiksliai pasakyti, ar mus apgavo, arba paprasčiausiai galbūt kažko kito tikėjosi, arba tikėjosi kažko daugiau“, – sakė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. 

REKLAMA

Inga Ruginienė kartoja, kad jei balionai skraidys – siena vėl užsidarys.

„Sienos uždarymas buvo kaip kraštutinė priemonė, kuri buvo kaip atsakas į tikslingai nukreiptus balionus link oro uosto – matome, kad galime atidaryti sienas, bet neatmetame galimybės uždaryti vėl sienas neribotam laikui, jei situacija keisis į blogąją pusę“, – kalbėjo premjerė. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Bet klausiami, ar nusileisti Lukašenkai ir atidaryti sieną anksčiau laiko nebuvo klaida, politikai tiesiai neatsako. 

„Situacija keitėsi, Vyriausybė peržiūrėjo savo sprendimą. Situacija pasikeis, mes ir vėl tas nacionalines priemones lanksčiai taikysime, mes jų turime ir daugiau“, – ramiai atsakė K. Budrys.

Kyla klausimų dėl derybų

Minskas reikalauja derybų užsienio reikalų ministerijos lygiu. Kęstutis Budrys dar pirmadienį kalbėjo, kad iš principo tai yra įmanoma. 

REKLAMA

„Derybos iš techninio lygio gali pakilti šiek tiek aukščiau, ar čia mums raudona linija? — Mes jų niekur nesibraižome ir jokių raudonų linijų, niekur nustatytos ir nebuvo“, – gynėsi jis.

Bet ministrai sako, kad nenori pasiduoti Minsko spaudimui. 

„Mes nekalbame apie derybas šiuo metu, mes neįkriskime į naratyvą, kurį mums formuoja prieš mus nusiteikęs režimas, kuris daro mums žalą ne vakar, ne šiandien, o metai iš metų“, – sakė užsienio reikalų ministras. 

REKLAMA

„Iš Baltarusijos Vidaus reikalų ministerijos niekas su manimi nenori susitikti. Aš irgi“, – papildė kolegą V. Kondratovičius. 

Gitanas Nausėda teigė, kad derybos „techniniu lygiu“ yra įmanomos, tačiau nusileidimo Baltarusijos politikams ir jų įnoriams nebus. 

Anksčiau tiek Vyriausybės nariai, tiek ir prezidentas gąsdino A. Lukašenką, kad galime uždrausti baltarusiškų prekių gabenimą per Lietuvą geležinkeliu. Bet ar to imsimės – neaišku. 

Politikai sako, kad rimčiausias būtų europinių sankcijų atsakas Lukašenkai. Bet kol kas sąjungininkų įtikinti nepavyksta, nors G. Nausėda sako, kad šį klausimą kels ir Europos vadovų tarybos posėdyje gruodžio pradžioje. 

Visą reportažą žiūrėkite aukščiau pateiktame vaizdo įraše. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gitanas Nausėda (nuotr. Elta)
Nausėda ramina dėl Baltarusijoje įstrigusių vilkikų: „Nereikia pulti ir daryti iš to tragediją“ (6)
Baltarusijos pasienis su Lietuva (nuotr. gamintojo)
Įstrigę Lietuvos vežėjai negali pajudėti iš pasienio su Baltarusija: „Jokių gerų naujienų“ (24)
Lukašenka toliau reaguoja į sankcijas (tv3.lt koliažas)
Lukašenka susinervino dėl galimybės stabdyti tranzitą į Kaliningradą: „Jie nori mus ir rusus pribaigti“ (146)
Oro uostas, lėktuvas (tv3.lt koliažas)
Išvykę atostogų į Turkiją lietuviai nebegali grįžti namo – išgyvena tikrą pragarą: „Tai nenormalu“ (154)
Lapkričio 21 d. TV3 Žinios. Kultūros atstovai dar kartą susirinko į protestą – šį kartą su aiškiu „ne“ Žemaitaičiui
Lapkričio 21 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis vidaus reikalų ministrų Vladislavu Kondratovičium
Lapkričio 21 d. TV3 Žinios. Lukašenka tyčiojasi iš Lietuvos – vietoj vilkikų, kontrabandiniai balionai: „O ko čia tikėjotės, sąžiningo žaidimo?“
Lapkričio 20 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politikos apžvalgininku Vytautu Bruveriu
Lapkričio 20 d. TV3 Žinios. Kasčiūnas atsakė, ar priimtų Šakalienę į partiją: nustebins ne vieną
Lapkričio 20 d. TV3 Žinios. Prisiminė 13-mečio žūties akimirką: vienas posūkis lėmė tragediją
Lapkričio 20 d. TV3 Žinios. Trumpas pritarė Ukrainos taikos planui: štai kokie jo pagrindiniai punktai
Lapkričio 20 d. TV3 Žinios. Pamatykite: šiuose kraštuose jau iškrito sniegas ir žada stiprų šaltį
Lapkričio 20 d. TV3 Žinios. Štai kaip Lukašenka apgavo Lietuvą: iš pradžių kartojo, kad vilkikai laisvai išvyks iš Baltarusijos
Lapkričio 20 d. TV3 Žinios. Šis paveikslas 1 iš 2 brangiausių pasaulyje: štai už kiek milijonų parduotas aukcione
Lapkričio 20 d. TV3 Žinios. Pamatykite: egles pasipuošė jau ne vienas gyventojas
Lapkričio 20 d. TV3 Žinios. Aiškėja, kaip atrodys Kauno Kalėdų eglė – kauniečiai negaili pagyrų: „Bus gražu“
Lapkričio 20 d. TV3 Žinios. Sinkevičius kirto Šakalienei viešai: „Mums nereikia nei dramos, nei dramos karalienės“
Lapkričio 20 d. TV3 Žinios. Vilniuje avariją sukėlusi vairuotoja įpūtė kone 3 promiles: į policijos automobilį nusinešė ir šluotą
Lapkričio 20 d. TV3 Žinios. Klaipėdiečiai nesupranta, kodėl iš šeimos buvo paimtas ir vėliau grąžintas naujagimis: „Taip nereikėtų daryti“
Lapkričio 20 d. TV3 Žinios. Šiame mieste siaubingas darinys: gyventojams sukėlė viduriavimą ir vėmimą
Lapkričio 20 d. TV3 Žinios. Įsiminkite šią dieną – atsiėmus specialią miesto valiutą Vilniuje lauks skanėstai ir netikėtos pramogos
Lapkričio 20 d. TV3 Žinios. Kelininkams susitvarkius su pirmuoju sniegu, Juras Taminskas nestygo džiaugsmu: mitas tikrai išsklaidytas
Lapkričio 19 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su prezidento patarėju Deividu Matulioniu
Lapkričio 19 d. TV3 Žinios. Iš viešosios kalbos eksperto – pagyros Dianai Nausėdienei: „Čia retas atvejis“
Lapkričio 19 d. TV3 Žinios. Antanas Nedzinskas piktinasi pareigūnų darbu: „Elgėsi nehumaniškai“
Lapkričio 18 d. TV3 Žinios. Gyvūnų globėjai kauniečio namuose išvydo šokiruojantį vaizdą: šaldytuve šalia sviesto – žiurkėnų gaišenos
Lapkričio 18 d. TV3 Žinios. Aiškėja daugiau detalių apie po gimdymo atimto kūdikio mamą: Vaiko teisėms – du galvosūkiai
Lapkričio 18 d. TV3 Žinios. Internete išplito kadrai, nufilmuoti likus vos kelioms akimirkoms iki orlaivio avarijos: išsigandę žmonės bėgo kuo toliau
Lapkričio 18 d. TV3 Žinios. Išvartyti kryžiai, žvakės ir paminklai: tokio vaizdo Lietuvoje dar nematė
Lapkričio 18 d. TV3 Žinios. Kasčiūnas kritikuoja valdančiųjų prioritetus: „Trinkelės laimi prieš integruotą oro gynybą“
Lapkričio 18 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ su kultūros ministre Vaida Aleknavičiene
Lapkričio 18 d. TV3 Žinios. Agnė Širinskienė teisybės ieškos Europos žmogaus teisių teisme
Lapkričio 18 d. TV3 Žinios. Ruginienė palaiko sienos su Baltarusija atidarymą: „Pasiliekame teisę bet kada vėl uždaryti sieną“
Lapkričio 18 d. TV3 Žinios. Demografę liūdina naujausi Lietuvos gimstamumo rodikliai: „Pasiekėme tokį lygį, kokio dar nebuvo niekada fiksuota“
Lapkričio 18 d. TV3 Žinios. Jūrinio vėjo parko projektas stringa ir brangsta: įžvelgia „Ignitis“ klaidas, tačiau vadovybė atsakomybės kratosi
Lapkričio 18 d. TV3 Žinios. Kuršių Nerijoje – sunkiai suvokiamas žmonių elgesys dėl pramogos: maistu jaukinę šerną vėliau ant jo sodino vaiką
Lapkričio 17 d. TV3 Žinios. 8 nepilnamečiai iš šio miesto itin nusikaltė norėdami pinigų: „Per prievartą pirštus išlaužė ir panaudojo“
Lapkričio 17 d. TV3 Žinios. Norintiems maisto apsipirkti Lenkijoje – liūdnos žinios: „Neapsimoka važiuoti“
Lapkričio 17 d. TV3 Žinios. Panevėžio gatvėse pasirodė ir Kalėdų Senelis – gyventojai džiaugiasi iškritusiu sniegu: „Jau pasiilgau“
Lapkričio 17 d. TV3 Žinios. Valdžia suka galvą, kaip išsaugoti autentiškus pastatus: kai kuriems gresia išnykti
Lapkričio 17 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ su „Vardan Lietuvos“ pirmininku Sauliumi Skverneliu
Lapkričio 17 d. TV3 Žinios. Pensininkei iš Alytaus – „Sodros“ akibrokštas
Lapkričio 17 d. TV3 Žinios. Strigo, stringa ir panašu strigs toliau: specialistas paaiškino, kodėl nuolat genda E. sveikatos sistema
Lapkričio 17 d. TV3 Žinios. Ramanausko-Vanago paminklo išniekinimo byloje aiškėja detalės: prokuroras pasakė, kiek siūlo metų kalėjime kaltinamiesiems
Lapkričio 17 d. TV3 Žinios. Vis daugiau žmonių kamuoja cukrinis diabetas: štai kokie galimi požymiai ir pasekmės
Lapkričio 17 d. TV3 Žinios. Planuojantiems pirkti būstą – ekonomistų žinia: „Dėl ateities šiek tiek neramu“
Lapkričio 17 d. TV3 Žinios. Naujoji kultūros ministrė susirūpinusi dėl bažnyčių situacijos Lietuvoje: „Daugeliui reikia remonto“
Lapkričio 17 d. TV3 Žinios. Pamatykite: šie nykstantys gyvūnai zoologijos sode nevengia „kabinėtis“ prie lankytojų
Lapkričio 17 d. TV3 Žinios. Švietimo ministerijos siūlymas mažinti VBE išlaikymo kartelę sukėlė įvairių reakcijų: „Tai yra populistinis pataikavimas“
Lapkričio 17 d. TV3 Žinios. Baltarusijos krizėje į kampą save įspraudusi Vyriausybė, panašu, kad atsitraukia
Lapkričio 15 d. TV3 Žinios. Prabilo nužudyto „tiktokerio“ NIežo kaimynė: triukšmo nebuvo
Lapkričio 15 d. TV3 Žinios. Kaimynai papasakojo apie siaubingą gaisrą Vilniuje: per durų plyšį girdėjosi pagalbos šauksmas
Lapkričio 14 d. TV3 Žinios. Kristinos Brazauskienės viešbutis nesumokėjo 70 tūkst. eurų mokesčių: tikina, kad įsivėlė klaida
Lapkričio 14 d. TV3 Žinios. Lietuviai perka vis daugiau, o ekonomistai įspėja: laukia Graikijos likimas
Lapkričio 14 d. TV3 Žinios. Žemę pasiekė viena stipriausių magnetinių audrų: dėl jos NASA atšaukė du skyrdžius į Marsą
Lapkričio 14 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ su politologe Jolanta Bielskiene
Lapkričio 14 d. TV3 Žinios. Lukašenka tikina, kad balionus leidžia pati Lietuva: baltarusiai paskelbė propagandinį „tyrimą“
Lapkričio 14 d. TV3 Žinios. Aiškėja, kokia kalėdinė eglė puoš Kauną: miestui ją padovanojo vietinis gyventojas
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Mokytojai su ministerija derėjosi dėl atlyginimų: „Tai yra visiškas ėjimas atgal“
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Senjorė Almina baiminasi kylančių elektros kainų: „Galėčiau būti įsijungus televizorių, bet taupau“
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Remigijus Žemaitaitis vėl nepatenkintas dėl per didelio gynybos biudžeto: jo oponentas – Algirdas Sysas
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Trys naujai atrasti Jeffrio Epsteino laiškai gali sukelti rimtų problemų Donaldui Trumpui
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Po intensyvių ekonstrukcijų atidarytas Klaipėdos pilies bokštas: pasigrožėkite atsiveriančiais vaizdais
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Airijos lietuvių bendruomenės pirmininkas apie teroro akto planavimu kaltinamą lietuvį: „Čia pirmas atvejis“
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Gitanas Nausėda pokalbius su Baltarusijos atstovais vadina techninėmis derybomis
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. „Nemuno aušros“ koalicijoje nebeliks? Malinauskas prognozuoja, kada laukti pokyčių
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Paviešino „Volvo“ ir vilkiko avarijos vaizdus: automobilio vairuotoją vadavo pusvalandį
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Aiškėja daugiau detalių apie Lentvaryje įvykusį sprogimą: tai – ne pirmas gaisras name
Lapkričio 12 d. TV3 Žinios. Kazlų Rūdos progimnazijoje sumaištis: 13-etis atsinešė ir tualetuose susprogdino petardas
Lapkričio 12 d. TV3 Žinios. Iš Santarų traukiasi vaikų neurochirurgai
Lapkričio 12 d. TV3 Žinios. 60 metų grybavęs Vytautas pirmąkart pamatė šiuos grybus lapkričio viduryje: „Tokių dalykų nėra buvę“
Lapkričio 12 d. TV3 Žinios. Vilkikai pyksta ant valdžios dėl 1 dalyko ir pasiryžę protestuoti: „Jeigu reikės, savo vilkikus sukaupsiu“
Lapkričio 12 d. TV3 Žinios. Vyriausybė jau ruošiasi kompensacijų prašytojų bumui: palygino šildymo sezono kainas su praėjusiais metais
Lapkričio 12 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Remigijumi Motuzu
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Liudininkai užfiksavo delfiną neįprastoje vietoje: „Kodėl jis nusprendė pasilikti tokioje judrioje vietoje – nežinome“
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Lietuva laukia atsakymo iš Minsko ir patiria vežėjų spaudimą: prašo atkurti diplomatinius santykius su Baltarusija
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Bibliotekos pasiryžo seniai skaitytoms knygoms rasti naujus namus: baiminasi vieno dalyko
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. „Aušriečiai“ užsimena apie galimą auditą: iškėlę šį klausimą rimtai triumfuotų
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Liudininkai užfisavo „Lamborghini“ avariją: dideliu greičiu rėžėsi į stulpą – štai kokios pasekmės
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Šiame Lietuvos kampelyje atidaryta unikali ekspozicija: šio krašto žmonės iš savo namų sunešė įvairias įdomybes
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Darbo migrantai į Lietuvą galės atsivežti ir savo šeimas – yra vos keli kriterijai
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Martynu Žilioniu
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Susitarimą su Vengrijos ministru pasirašęs Žemaitaitis – paslaptingas: „Mūsų asmeninis reikalas“
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Muziejininkė: pitonai dažniausiai kesinasi į šiuos asmenis
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Vilniuje žuvus keturračio vairuotojui aiškėja avarijos aplinkybės: medikai gaivino pusantros valandos
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Ruginienę kritikuojantis Butkevičius mato Vyriausybės iširimą jau vasarą: „Per žemo lygio žmogaus nuostatos“
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Valdžios neištesėti pažadai demotyvuoja pareigūnus: ilgametis tyrėjas prognozuoja griūtį
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Baltarusijoje įstrigę Lietuvos įmonėms priklausantys vilkikai – Lukašenka grasina juos konfiskuoti
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Net opozicija giria naująją kultūros ministrę: „Ponia Aleknavičienė yra solidi politikė“
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Pamatykite, kaip didžiosioms metų šventėmis ruošiasi Berlynas ir Londonas
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Prabilo Santaros klininkas palikę medikai: „Toje komandoje dirbti negaliu“
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Pasirodžius naujajam partnerystės įstatymui Seime – politikai pasidalijo į dvi stovyklas: sužinokite kokias
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Robertu Kaunu
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Advokatė įspėja tėvus: tokia paauglių patirtis neužmirštama – jos ištrinti neįmanoma
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Pasaulyje garsėja menininkas savo provokacijomis mene: štai kiek vertas jo paskutinis kūrinys – auksinis tualetas
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. „Akušerinis smurtas“ Lietuvoje dabar yra ypač opi problema
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. LRT biudžetas vis labiau iškreipia konkurenciją: gali išsipūsti iki 100 milijonų eurų
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Nors jau lapkritis, ūkininkas Ramūnas vis dar skina avietes: žada, kad šviežių uogų bus iki Kalėdų
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Lietuviai pasipiktinę socialinių darbuotojų kraustymųsi, o šie atsisako išreikšti savo nuomonę: bijo šio 1 dalyko
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Rekordinis radinys Kuršėnų girininkijoje – rado pustrečios tonos išmestų padangų
Lapkričio 9 d. TV3 Žinios. Tragiškai pasibaigusios policijos gaudynės Floridoje
Lapkričio 9 d. TV3 Žinios. Nerimas dėl matematikos egzamino
Lapkričio 8 d. TV3 Žinios. Brėžia raudonas linijas: prabilo, koks galimas naujas žingsnis vilkikams įstrigus pasienyje
Lapkričio 8 d. TV3 Žinios. Politologė po Orbano susitikimo su Trumpu: vengrai kaip niekada ištroškę permainų
REKLAMA
Ruginiene
Ruginiene
2025-11-21 21:13
Kodėl įleidžiami jų autobusai į Lietuvą ?
Atsakyti
Tai
Tai
2025-11-21 21:26
Tai kada bus sumazintos cigareciu kainos Lietuvoj iki baltarusu lygio?
Atsakyti
Cha
Cha
2025-11-21 21:10
Po Naujų metų , kai pabrangs cigaretės, dar daugiau skris balionų, galėsit visam laikui uždaryti Vilniaus oro uostą.:))
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (19)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų