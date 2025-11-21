Lukašenka tyčiojasi iš Lietuvos – vietoj vilkikų, kontrabandiniai balionai: „O ko čia tikėjotės, sąžiningo žaidimo?“

Sunkvežimiai iki šiol neišleidžiami iš Baltarusijos. Ministras K. Budrys atmeta Minsko reikalavimą surengti derybas ministerijų lygiu, o prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad šioje situacijoje nereikia daryti tragedijos. Nors premjerė grasina, kad sienas ir vėl galime uždaryti. Tik jau neribotam laikui.
Nors Lietuvos Vyriausybė nusileido A. Lukašenkos reikalavimams ir anksčiau laiko atidarė sieną su Baltarusija, bet dieną vilkikų neišleidęs, A. Lukašenkos režimas ketvirtadienio vakare nusprendė dar ir pasityčioti – apie pusę septintos vakaro iš Baltarusijos į Lietuvą vėl pakilo kontrabandininkų balionai. Kariuomenės radarai jų fiksavo apie 20. Teko sustabdyti Vilniaus oro uosto darbą, nukentėjo daugiau nei tūkstantis keleivių.
„Aiškiai sakiau – vien tik atidarymu ir uždarymu staiga balionų neišjungsime, kiekvieną kartą, kai kalbame apie šitą klausimą, yra daug strateginių veiksmų“, – kalbėjo Ministrė Pirmininkė Inga Ruginienė.
Vienas balionas buvo priartėjęs prie lėktuvų kilimo – tūpimo trajektorijos. Iš viso oro uoste skrydžiai sustabdyti buvo kiek daugiau nei valandą. Nepatogumų patyrė ir ministras Kęstutis Budrys bei eurokomisaras Andrius Kubilius. Jų lėktuvas iš Briuselio suko ratus ore, kol galėjo nusileisti Vilniuje.
„O ko čia tikėjotės, sąžiningo žaidimo su ta puse? Tai negalime to tikėtis, turime reikalą su režimu, kuris instrumentalizuoja ir įginklina dalykus, kuriuos turi, daro spaudimą, mano, kad šantažas, prievarta gali jiems duoti efektą ir rezultatą“, – dėstė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
Priėmę sprendimą anksčiau laiko atverti sieną su Baltarusija, ministrų kabineto nariai ir prezidentas kartojo, kad A. Lukašenka jau apsiramino, nei migrantų, nei balionų nebesiunčia.
Skirtingos dienos – skirtingos politikų emocijos
Anksčiau džiūgaujęs dėl pasiekto rezultato, prezidentas Gitanas Nausėda jau tarytum koks politikos apžvalgininkas, sako, kad nereikia dėl to daryti tragedijos.
„Labai stebėtis neturėtume. Nereikia čia dabar pulti ir daryti iš to tragediją. Pirmiausia reikia išsiaiškinti, kokios tariamos ar tikros priežastys lemia, kad mūsų vilkikai iš Baltarusijos vis dar nejuda. Galimas dalykas, kad tai nėra kažkoks sąmoningas mėginimas sulaikyti, galbūt tai yra mėginimas kažkokią derybinę poziciją parodyti“, – mąstė jis.
Kad situacija normalizavosi, kalbėjo ir premjerė. Praėjusią dieną ji svarstė, kad vilkikai negali grįžti į Lietuvą galbūt dėl techninių problemų, o ne dėl piktybinio A. Lukašenkos elgesio. Nors vilkikai į Lietuvą negali važiuoti iki šiol.
„Dėl vilkikų, tai kol kas neaišku, aš negaliu tiksliai pasakyti, ar mus apgavo, arba paprasčiausiai galbūt kažko kito tikėjosi, arba tikėjosi kažko daugiau“, – sakė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Inga Ruginienė kartoja, kad jei balionai skraidys – siena vėl užsidarys.
„Sienos uždarymas buvo kaip kraštutinė priemonė, kuri buvo kaip atsakas į tikslingai nukreiptus balionus link oro uosto – matome, kad galime atidaryti sienas, bet neatmetame galimybės uždaryti vėl sienas neribotam laikui, jei situacija keisis į blogąją pusę“, – kalbėjo premjerė.
Bet klausiami, ar nusileisti Lukašenkai ir atidaryti sieną anksčiau laiko nebuvo klaida, politikai tiesiai neatsako.
„Situacija keitėsi, Vyriausybė peržiūrėjo savo sprendimą. Situacija pasikeis, mes ir vėl tas nacionalines priemones lanksčiai taikysime, mes jų turime ir daugiau“, – ramiai atsakė K. Budrys.
Kyla klausimų dėl derybų
Minskas reikalauja derybų užsienio reikalų ministerijos lygiu. Kęstutis Budrys dar pirmadienį kalbėjo, kad iš principo tai yra įmanoma.
„Derybos iš techninio lygio gali pakilti šiek tiek aukščiau, ar čia mums raudona linija? — Mes jų niekur nesibraižome ir jokių raudonų linijų, niekur nustatytos ir nebuvo“, – gynėsi jis.
Bet ministrai sako, kad nenori pasiduoti Minsko spaudimui.
„Mes nekalbame apie derybas šiuo metu, mes neįkriskime į naratyvą, kurį mums formuoja prieš mus nusiteikęs režimas, kuris daro mums žalą ne vakar, ne šiandien, o metai iš metų“, – sakė užsienio reikalų ministras.
„Iš Baltarusijos Vidaus reikalų ministerijos niekas su manimi nenori susitikti. Aš irgi“, – papildė kolegą V. Kondratovičius.
Gitanas Nausėda teigė, kad derybos „techniniu lygiu“ yra įmanomos, tačiau nusileidimo Baltarusijos politikams ir jų įnoriams nebus.
Anksčiau tiek Vyriausybės nariai, tiek ir prezidentas gąsdino A. Lukašenką, kad galime uždrausti baltarusiškų prekių gabenimą per Lietuvą geležinkeliu. Bet ar to imsimės – neaišku.
Politikai sako, kad rimčiausias būtų europinių sankcijų atsakas Lukašenkai. Bet kol kas sąjungininkų įtikinti nepavyksta, nors G. Nausėda sako, kad šį klausimą kels ir Europos vadovų tarybos posėdyje gruodžio pradžioje.
