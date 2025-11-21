Sinkevičius apie spaudimą Baltarusijai: Minskas turi suprasti, kad sulauks atsako

„Spaudimas Baltarusijai imtis veiksmų bus tęsiamas“, – penktadienį feisbuke rašė politikas.
„Lietuva niekada nesileis šantažuojama, tačiau esame racionalūs: jei bus pademonstruoti pozityvūs veiksmai, į juos reaguosime. Jei ne – Minskas turi suprasti, kad sulauks atsako, kuris tik dar labiau padidins jų izoliaciją“, – teigė jis.
Vertinant pasiektus rezultatas siekiant užkardyti cigarečių kontrabandą, M. Sinkevičius kritikavo, anot jo, tarpusavyje nekoordinuojamą institucijų darbą.
„Beveik kiekvienam šios nusikalstamos schemos etapui turime atskirą tarnybą. Kur rezultatai? Kur koordinavimas? Kur bendras veikimas? Dabar reikia sisteminių veiksmų, o ne parodomųjų akcijų“, – aiškino jis.
M. Sinkevičiaus teigimu, tik bendras valstybės atsakas – diplomatijos, teisėsaugos ir kitų institucijų – gali duoti rezultatų.
„Turime veikti tiek išorėje, tiek viduje. Vienas atskiras elementas, net ir diplomatinis, šios problemos neišspręs, – sakė socdemų lyderis. – Tiek Vyriausybė, tiek Seimas – savo parlamentinės kontrolės ribose – turi imtis koordinuoto atsako. Todėl kartu su LSDP Seimo frakcija inicijuosime susitikimą su atsakingų tarnybų vadovais siekiant sutarti dėl sisteminių valstybės veiksmų.“
Socialdemokratų pirmininkas kreipėsi ir į opoziciją, ragindamas pastaruosius veikti išvien.
„Opozicija aštriai kritikuoja užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, esą paskelbus apie hibridinę ataką jam nepavyko sutelkti kaimynų ar europinės paramos. Mano manymu, jis dirba daug ir kryptingai“, – teigė M. Sinkevičius.
„Opoziciją raginu krizių, ypač išorinių, metu veikti išvien, o ne užsiimti skaldymu, tuščia kritika, vaidybomis ir nuolatine smulkia kandžiojimosi praktika. Turime veikti susitelkę. Mes, socialdemokratai, tam pasirengę. O jūs? Gal bent kartą galime parodyti vienybę – bent jau prieš nusikaltėlius ir priešiškus režimus“, – sakė jis.
Kaip rašė BNS, Lietuva sieną su Baltarusija ketvirtadienį atidarė argumentuodama pagerėjusia situacija, tačiau jau tos pačios dienos vakarą dėl kontrabandinių balionų vėl buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas, paveikiant per 1,1 tūkst. keleivių ir 10 skrydžių.
Lietuva sieną su Baltarusija laikinai uždarė spalio pabaigoje dėl kontrabandinių balionų grėsmės. Reaguodamas į tai Minskas uždraudė šalyje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į šalį, kol nebus atverta siena.
Nors Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta, Lietuvoje registruoti krovininiai automobiliai negrįžta.
Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį ragino nedaryti tragedijos dėl iš Baltarusijos nesugrįžtančių Lietuvos vilkikų, tačiau žada aiškintis, kokios priežastys tai lemia.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!