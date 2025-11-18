Sinkevičius: tikimybė atidaryti perėjimo punktus su Baltarusija – labai didelė

„Manau, kad labai didelė (tikimybė – ELTA)“, – žurnalistams Seime sakė M. Sinkevičius.
Anot jo, konkretūs sprendimai gali paaiškėti jau po šiandien vyksiančio Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdžio. Vis dėlto, kaip pabrėžia jis, tikimasi, kad ir Minskas padarė savo išvadas.
„Norisi tikėti, kad ir Baltarusija padarė savo išvadas“, – teigė jis.
Nemano, kad buvo padaryta klaidų
Daliai politikų tvirtinant, kad Vyriausybė tinkamai nepasiruošė sprendimui užverti sieną su Baltarusija, paliekant ten įstrigusius vilkikus, LSDP lyderis sako, kad klaidų nebuvo padaryta. Anot jo, sprendimo imtasi siekiant stabilizuoti situaciją dėl į Lietuvą leidžiamų meteorologinių oro balionų.
„Aš nemanau, kad klaidų buvo padaryta. Aš noriu konstatuoti tą trečiąjį Niutono dėsnį, kuris veikia ne tik fizikoje, bet ir politikoje – kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį. Jeigu mes padarome kažkokį sprendimą uždaryti sienas, atoveiksmis gali būti kitoje sienos pusėje su tam tikrais veiksmais į mūsų verslą, į mūsų vežėjus“, – teigė M. Sinkevičius.
„Kai tu eini į konfrontaciją, ar sprendimo paieškas (…), mes negalime rinktis ar balionai ar vežėjai. Mes turime normalizuoti situaciją, kad mūsų oro erdvė būtų pasiekiama ir civiliniai lėktuvai galėtų leistis Vilniaus oro uoste. Taip pat mes turime užkardyti ir kontrabandą“, – dėstė jis.
Be to, dalis politikų pabrėžė, kad sprendimas uždaryti sieną su Baltarusija buvo skubotas, neva buvo nepakankamai konsultuotasi su užsienio partneriais.
Vis dėlto, LSDP pirmininkas patikino nemanantis, kad žingsnis uždaryti pasienio perėjimo punktus su Baltarusija buvo skubotas. Anot M. Sinkevičiaus, be viešojoje erdvėje matomų Vyriausybės veiksmų, vyko ir intensyvus diplomatinis darbas.
„Tam tikri sprendimai priimami tam tikru laiku, žinant tam tikrą informaciją, bet kai kuris veikimas yra matomas labiau – visuomenei aiškinama, kas daroma, aiškinami sprendimai, bet yra ir nematomas, diplomatinis darbas, kurį veikė mūsų Užsienio reikalų ministerija (URM), diplomatai. Juk ir mūsų ministras (Kęstutis Budrys – ELTA) buvo už Atlanto ir tikrai kalbėjo, ir apie balionus, ir apie vilkikų situaciją pasienyje“, – žurnalistams Seime sakė LSDP lyderis.
„Negali sakyti, kad nieko nebuvo daroma. Aš manau, kad buvo daroma viskas maksimaliai ir įvairiomis kryptimis. Tas rezultatas, galbūt, galėjo būti kitoks, bet pastangos buvo dedamos maksimalios“, – dėstė politikas.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius yra teigęs, kad po šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo maždaug tūkstantis Lietuvoje registruotų vilkikų.
Savo ruožtu Baltarusijos autokratinis lyderis Aleksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė šalies teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
Baltarusija taip pat pranešė, jog pasienyje užstrigę ir į Lietuvą patekti negalintys vilkikai bus perkelti į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles bei apmokestinti.
Tokiai situacijai susiklosčius, kai kurie politikai tikina, jog Vyriausybė, užverdama sienas, priėmė pernelyg skubotą sprendimą.
Tiesa, pirmadienį buvo pradėta diskutuoti apie tai, jog du praėjusį mėnesį uždaryti PKP gali būti atverti anksčiau nei planuota – dar iki lapkričio 30 d.
