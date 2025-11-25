 
Lietuva > Aktualijos

Pamatę, kas važinėja Kaišiadorių rajono gatvėse, gyventojai sustingo: „Išprotėjęs pasaulis!“

2025-11-25 10:01 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-25 10:01

Lietuvoje jau kelias dienas vyrauja itin žiemiški orai. Vilniuje iškritus pirmajam gausiam sniegui – gyventojai socialiniuose tinkluose dalijasi keistais vaizdais. Kaišiadorietis užfiksavo, kaip tarp apsnigtų gatvių ir pievų traktorius šienauja žolę.

Gyventojai apstulbę: tarp sniego pusnų – pjauna žolę (tv3.lt koliažas)
4

Kaišiadorių rajono gyventojas antradienio dieną užfiksuotu vaizdu pasidalijo savo „Facebook“ platformoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Va visur žiema kelininkus užklumpa netikėtai. O Kaišiadorių rajone, Kalviuose, jie jau pavasarį pranašauja, žolytę šienauja. Argi ne pavasario pranašai. Data laikas ant foto“, – sarkastiškai rašo vyras.

Žiemiški vaizdai sostinėje
(34 nuotr.)
(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Žiemiški vaizdai sostinėje

Komentatoriai pasidalijo į kelias stovyklas – vieni gynė tokį sprendimą ir sakė nematantys čia nieko keisto, o kiti neslėpė nusistebėjimo.

„Išprotėjęs pasaulis!!!“ – emocingai rašė gyventoja.

„Akmenėje irgi dar pjauna žolę“, – dalijasi vyras.

„Savivaldybė nupirko žolės pjovimo paslaugą ir liepė atitinkamą kiekį kartų pjauti žolę, tai ir pjauna“, – juokauja internautas.

Kiti gyventojai pateisino žolės sprendimą ir pažymėjo, kad čia nėra nieko keisto, mat taip daroma ir kitose Europos šalyse.

„Kas tau čia per problema, sniego nėra, tai pakelės žolę pjauti galima, kelių priežiūra neturi tokių resursų, kad spėti visur viską iškarto. Kitose Europos šalyse irgi tas pats vyksta“, – komentuoja vaikinas.

„Viskas čia tvarkoje. Labai gerai, kad šienauja ir dar krūmus nukerta kur prastas matomumas“, – užgynė mergina.

„Privaloma sena žolę nupjauti, kokia čia žiema ,kai 2 cm. sniego, kas nesupranta geriau patylėtų“, – aštriais komentarais piktinosi gyventoja.

Sinoptikai perspėja, kas laukia artimiausiomis dienomis

Pateikiame naujausią sinoptikų prognozę:

Antradienio dieną pietrytiniuose rajonuose pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Kai kur plikledis. Vėjas pietryčių, rytų, pereinantis į šiaurės rytų, 5–10 m/s. Temperatūra nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos.

Trečiadienį daug kur numatomi krituliai, vyraus sniegas. Kai kur snigs smarkiai. Vietomis formuosis šlapio sniego apdraba, lijundra, plikledis. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 6–11 m/s.  Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šalčio, dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.

Ketvirtadienį daugelyje rajonų krituliai, vyraus sniegas, šlapdriba. Naktį vietomis snigs smarkiai, formuosis šlapio sniego apdraba, plikledis, galima lijundra. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, pereinantis į pietvakarių, 5–10 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos, dieną bus nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, pajūryje iki 5 laipsnių šilumos.

