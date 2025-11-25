Šiurpus įvykis Lenkijoje buvo nufilmuotas: ant važiuojančio automobilio užvirto medis

Nelaimė įvyko pirmadienio rytą Targoviskos miestelyje, Pakarpatų vaivadijoje.
Nufilmavo, kaip medis užvirto ant automobilio
Į įvykio vietą atskubėjo ugniagesiai ir priešgaisrinės tarnybos savanoriai. Laimei, automobilio vairuotojas nenukentėjo.
Ugniagesiai gelbėtojai paskelbė nelaimės vaizdo įrašą su perspėjimu gyventojams. Vaizdo įraše užfiksuotas visas incidentas, nufilmuota, kaip medis užvirto ant automobilio. Automobilyje, ant kurio medis užvirto, buvo kamera.
Matyti, kaip viskas įvyko per kelias sekundes. Medis stovėjo kairėje pusėje.
Sekmadienį dalį Lenkijos užvertė gausus sniegas. Dėl jo dalis gyventojų liko be elektros, nes sniegas ir dėl jo lūžtančios šakos sugadino elektros linijas.
Ne pirma tokia nelaimė
Panašių nelaimių yra buvę ir Lietuvoje. Kovo mėnesį Zarasų rajone, Skineikių kaime, ant važiuojančio automobilio nuvirto medis.
Lietuvoje 2022 m. prasiautusi audra pareikalavo aukų. Suvalkijoje ji nusinešė 2 jaunų žmonių gyvybes.
Ant važiuojančio automobilio užvirto vėtros nulaužtas medis ir prispaudė žmones. Iš karto žuvo 35-erių moteris ir 40 metų vyras. Jie – vyras ir žmona.
