  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Ignalinos atominės elektrinės teritorijoje buvo kilęs gaisras: degė vienas iš įrenginių

Atnaujinta 19:23
2025-11-25 18:13 / šaltinis: BNS
2025-11-25 18:13

Ignalinos atominėje elektrinėje antradienį degė atliekų paviršiaus apdorojimo įrenginys, gaisras – likviduotas, o aplinkos radiacinis fonas yra nepakitęs.

Ignalinos atominė elektrinė

Ignalinos atominėje elektrinėje antradienį degė atliekų paviršiaus apdorojimo įrenginys, gaisras – likviduotas, o aplinkos radiacinis fonas yra nepakitęs.

„19.07 val. buvo paskelbta gaisro likvidacija“, – BNS nurodė Ignalinos atominės elektrinės atstovė Jolita Mažeikienė.

Kiek anksčiau ji teigė, jog buvo užsidegęs specialus atliekų paviršiaus apdorojimo įrenginys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vykdant dezaktyvavimo darbus į šratasvydę, kas yra atliekų paviršiaus apdorojimo įrenginys specialus (...), buvo pakrauta nauja radioaktyvių atliekų partija – metalas, šratasvydė uždaryta ir paleista dirbti. Po kurio laiko pasigirdo duslus garsas, pasklido dūmai iš įrenginio filtrų“, – sakė atstovė.

Anot jos, pamačius dūmus greitai sureaguota, iškviesti ugniagesiai ir per nepilną pusvalandį gaisrą pavyko lokalizuoti.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) nurodė pranešimą apie gaisrą Ignalinos atominės elektrinės teritorijoje, viename iš žemiausios pavojaus klasės pastatų, gavęs 16.37 valandą.

Ugniagesių gelbėtojų pajėgos į įvykio vietą atvyko po trijų minučių nuo gauto pranešimo, iš pastato evakuoti devyni žmonės, sužeistų asmenų nebuvo, o gaisras lokalizuotas 17.05 valandą.

Tiek PAGD, tiek Radiacinės saugos centras nurodė, jog dėl gaisro pavojaus gyventojams nėra.

„Aplinkos radiacinis fonas yra nepakitęs ir gyventojams bei aplinkai grėsmės nėra“, – pranešime teigia centras.

Gaisras įvyko Ignalinos atominės elektrinės saugomoje teritorijoje atskirame radioaktyviųjų atliekų tvarkymo komplekse, kuris nuo pagrindinių jėgainės blokų yra nutolęs daugiau nei 250 metrų.

Pasak J. Mažeikienės, šiame komplekse atliekamas pirminis labai mažai radioaktyviųjų atliekų dezaktyvavimas.

„Aiškinsimės priežastis ir tada nustatę, kad arba vieta, ar tas kompleksas yra saugus tęsti darbus, tada dezaktyvacijos darbai bus atnaujinami. Šiuo metu darbai sustabdyti“, – tikino ji.

Toliau atominės elektrinės teritorijoje bus atliekami vietos radiacijos pokyčių patikrinimai, papildomai bus patikrinta ir vietoje dirbusių ugniagesių gelbėtojų įranga.

Ignalinos atominės elektrinės veikimas sustabdytas 2009 metų pabaigoje. Ją visiškai demontuoti ketinama iki 2040-ųjų.

Kaip įdomu
Kaip įdomu
2025-11-25 19:34
Apie sniegą super spec avarinį pranešimą į ragelį gavau.
O gaisras atominėje elektrinėje....
Pasirodo "Pohuj"?
