  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniaus rajone išdegė namas, žuvo šeimininkas

2025-11-24 03:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-24 03:20

Sekmadienį Vilniaus rajone, Marijampolio sen., Kalvelių kaime, užsidegė gyvenamasis namas. Bendrasis pagalbos centras praneša, kad per gaisrą žuvo žmogus.

Vilniaus rajone, Kalvelių kaime išdegė namas, žuvo žmogus
17

0

21.22 val. telefonu 112 specialiosioms tarnyboms paskambinę žmonės sakė, kad Ramybės gatvėje dega vieno aukšto namas.

Atvažiavus ugniagesiams iš namo veržėsi liepsnos. Gelbėtojai su kvėpavimo aparatais puolė į vidų ir degančiame name rado nebegyvo šeimininko kūną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mirtinas gaisras Vilniaus rajone
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mirtinas gaisras Vilniaus rajone

Žuvo 54-erių metų vyras, jis gyveno vienas.

Per gaisrą išdegė pirmas aukštas ir palėpėje įrengtas antrasis aukštas. Dėl ko kilo gaisras, dar aiškinamasi.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

