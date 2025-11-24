Vilniaus rajone išdegė namas, žuvo šeimininkas

21.22 val. telefonu 112 specialiosioms tarnyboms paskambinę žmonės sakė, kad Ramybės gatvėje dega vieno aukšto namas.
Atvažiavus ugniagesiams iš namo veržėsi liepsnos. Gelbėtojai su kvėpavimo aparatais puolė į vidų ir degančiame name rado nebegyvo šeimininko kūną.
Mirtinas gaisras Vilniaus rajone(17 nuotr.)
Vilniaus rajone, Kalvelių kaime išdegė namas, žuvo žmogus
Žuvo 54-erių metų vyras, jis gyveno vienas.
Per gaisrą išdegė pirmas aukštas ir palėpėje įrengtas antrasis aukštas. Dėl ko kilo gaisras, dar aiškinamasi.
Šaltinis:
tv3.lt
