Siaubingas išpuolis Raseinių rajone: liepsnojo policijos sulaikyti automobiliiai

Policijos departamento duomenimis, lapkričio 21 d., apie 22.50 val., Alėjų kaime esančioje aikštelėje užsidegė 2010 m. pagamintas automobilis „Audi Q5“. Gaisro metu transporto priemonė sudegė, o šalia stovėję šeši automobiliai apdegė. Nuostolis nustatinėjamas.
Įtariamas padegimas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
