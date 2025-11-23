 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Siaubingas išpuolis Raseinių rajone: liepsnojo policijos sulaikyti automobiliiai

2025-11-23 10:08 / šaltinis: ELTA
2025-11-23 10:08

Vėlų penktadienio vakarą Raseinių rajone, laikino sulaikymo stovėjimo aikštelėje, sudegė automobilis bei apdegė šalia jo stovėjusios kitos transporto priemonės, praneša policija.

Policija BNS Foto

Vėlų penktadienio vakarą Raseinių rajone, laikino sulaikymo stovėjimo aikštelėje, sudegė automobilis bei apdegė šalia jo stovėjusios kitos transporto priemonės, praneša policija.

Policijos departamento duomenimis, lapkričio 21 d., apie 22.50 val., Alėjų kaime esančioje aikštelėje užsidegė 2010 m. pagamintas automobilis „Audi Q5“. Gaisro metu transporto priemonė sudegė, o šalia stovėję šeši automobiliai apdegė. Nuostolis nustatinėjamas.

Įtariamas padegimas. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.

