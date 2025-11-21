Kauno rajone atvira liepsna užsiliepsnojo sunkvežimis

Kaip teigė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos atstovė Edita Zdanevičienė, apie gaisrą pranešimas buvo gautas 13 val. 17 min.
„Gaisro gesinimui buvo pasitelktos 3 automobilinės cisternos ir, atvykus pirmiesiems ugniagesiams, paaiškėjo, kad atvira liepsna dega vilkiko kabina, gaisras šiuo metu yra gesinamas“, – nurodė PAGD atstovė.
13 val. 47 min. ugniagesiai pranešė, kad gaisras lokalizuotas.
Šiuo metu toliau tęsiami gesinimo darbai.
