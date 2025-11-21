 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kauno rajone atvira liepsna užsiliepsnojo sunkvežimis

2025-11-21 14:04 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-21 14:04

Kauno rajone, Babtų seniūnijoje, Dasiūnų kaime, Labūnavos g.  penktadienio dieną kilo itin pavojinga situacija, pranešama, kad kelyje atvira liepsna užsiliepsnojo sunkiasvorė transporto priemonė. Visgi šiuo metu gaisrininkai gaisrą lokalizavo.

PAGD (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)



0

Kaip teigė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos atstovė Edita Zdanevičienė, apie gaisrą pranešimas buvo gautas 13 val. 17 min.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Gaisro gesinimui buvo pasitelktos 3 automobilinės cisternos ir, atvykus pirmiesiems ugniagesiams, paaiškėjo, kad atvira liepsna  dega vilkiko kabina, gaisras šiuo metu yra gesinamas“, – nurodė PAGD atstovė. 

13 val. 47 min. ugniagesiai pranešė, kad gaisras lokalizuotas.

Šiuo metu toliau tęsiami gesinimo darbai. 

