Nelaimė Lazdijų rajone: užsiliepsnojo namas – rastas žmogaus kūnas

Kaip Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė Edita Zdanevičienė, 6.59 val. gautas pranešimas, kad Šventežerio seniūnijoje, Mikyčių kaime, dega namas.
Anot ugniagesių, atvykus į įvykio vietą, namas praktiškai buvo pilnai sudegęs.
„Užgesinus gaisrą, gaisravietėje buvo rastas stipriai apdegęs žmogaus kūnas“, – sakė E. Zdanevičienė.
PAGD atstovės teigimu, gaisras kilo vieno aukšto, rąstiniame gyvenamajame name.
7.45 val. ugniagesiams pavyko užgesinti gaisrą.
