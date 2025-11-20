 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nelaimė Lazdijų rajone: užsiliepsnojo namas – rastas žmogaus kūnas

2025-11-20 14:23 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 14:23

Lazdijų rajone ketvirtadienio rytą kilus gaisrui name, gaisravietėje rastas žmogaus kūnas.

Ugniagesiai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)

Lazdijų rajone ketvirtadienio rytą kilus gaisrui name, gaisravietėje rastas žmogaus kūnas.

REKLAMA
0

Kaip Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė Edita Zdanevičienė, 6.59 val. gautas pranešimas, kad Šventežerio seniūnijoje, Mikyčių kaime, dega namas.

Anot ugniagesių, atvykus į įvykio vietą, namas praktiškai buvo pilnai sudegęs.

„Užgesinus gaisrą, gaisravietėje buvo rastas stipriai apdegęs žmogaus kūnas“, – sakė E. Zdanevičienė.

PAGD atstovės teigimu, gaisras kilo vieno aukšto, rąstiniame gyvenamajame name.

7.45 val. ugniagesiams pavyko užgesinti gaisrą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų