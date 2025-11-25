Lenkiją sukrėtė tragedija – žuvo močiutė ir anūkas: paaiškėjo, kad ji buvo viena turtingiausių moterų šalyje

Tragedija įvyko Palenkės vaivadijoje, Šumovo mieste.
Lenkijoje žuvo žinoma verslininkė ir jos anūkas
Vėliau paaiškėjo, kad žuvusioji moteris yra Irena Rupinska, „ZPK Rupiscy“ ir „Natrix“ bendrasavininkė, viena turtingiausių moterų Lenkijoje.
Internetą užplūdo užuojautos žinutės.
Skelbiama, kad gaisras kilo pirmame namo aukšte esančiame miegamajame ir greitai išplito. Dar prieš atvykstant gelbėjimo tarnyboms, šeimos nariai bandė gaivinti žmones. Vėliau gelbėjimo darbus perėmė ugniagesiai ir paramedikai.
Nepaisant visų pastangų, moteris mirė įvykio vietoje. Netrukus po to ligoninėje mirė jos dvejų metų anūkas. Du vyrai, kurie taip pat buvo name gaisro metu, patyrė nedidelius sužalojimus.
Pasak „Fakt“, tyrėjai jau turi preliminarius duomenis, kas sukėlė gaisrą.
„Kambario kampe, kur kilo gaisras, buvo keletas visiškai sudegusių elektros prietaisų. Atrodo, kad gaisras kilo būtent šioje vietoje“, – „Fakt“ sakė prokurorė Katarzyna Wankiewicz.
Tyrimas tęsiamas.
Žuvusi moteris buvo Lenkijoje žinoma verslininkė, bendrovių, užsiimančių žvyro gavyba ir gamyba, bendrasavininkė.
Socialiniuose tinkluose pasirodė daugybė užuojautos žinučių, tarp jų, ir iš vietos valdžios institucijų.
„Su dideliu liūdesiu priėmėme žinią apie ponios Irenos Rupinskos ir jos mylimo anūko mirtį. Nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius. Šiais sunkiais laikais linkime jums stiprybės, ramybės ir tarpusavio paramos. Mirusiųjų atminimas liks mūsų širdyse. Tegul jie ilsisi ramybėje“, – sakė Šumovo savivaldybė.
