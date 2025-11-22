7-metė žuvo apsikabinusi mamą: rusų smūgis daugiabučiui nusinešė Lenkijos pilietės gyvybę

„Deja, patvirtinta informacija apie 2-B klasės mokinės Gżesko Amelijos ir jos mamos Oksanos žūtį. Jos, apsikabinusios viena kitą, sudegė gyvos per priešo raketų ataką. Visa mūsų mokyklos šeima gedi dėl nepataisomos netekties“, – pranešė Viktoro Hurniako vardu pavadinta Ternopilio bendrojo lavinimo mokykla Nr. 27.
Į vaiko mirtį sureagavo ir Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas.
„Amelijai buvo septyneri metai. Septyneri. Lenkijos vaikas. Ji žuvo Ternopilyje per žiaurų Rusijos raketų puolimą. Ji niekada neišpildys nė vienos savo svajonės. Šis žiaurus karas turi baigtis, ir Rusija negali jo laimėti. Nes tai taip pat karas dėl mūsų vaikų ateities“, – rašė jis socialiniame tinkle X.
Aukų skaičius po Rusijos atakos vakariniame Ukrainos Ternopilio mieste išaugo iki 31
Kyjivas penktadienį pranešė, kad vakariniame Ternopilio mieste, kur anksčiau šią savaitę Rusija surengė ataką, žuvusiųjų skaičius išaugo iki 31.
Per vieną iš daugiausiai aukų pareikalavusių smūgių Vakarų Ukrainoje nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metų vasarį raketa nuplėšė viršutinius daugiabučio aukštus.
Skelbiama, kad išgyvenusiųjų paieškos ir gelbėjimo operacijos vis dar tęsiasi praėjus daugiau nei dviem paroms po Maskvos surengto išpuolio.
Ukrainos policija penktadienį nurodė, kad gelbėtojai „iš sugriauto pastato griuvėsių ištraukė dar trijų žmonių kūnus: moters ir dviejų vaikų“.
Tarp 31 patvirtinto žuvusiojo yra šeši vaikai. Dar 94 žmonės buvo sužeisti, iš jų – 18 vaikų.
„Vis dar ieškoma dingusių žmonių“, – pridūrė policija.
Ketvirtadienį gelbėjimo tarnybos nurodė, kad keliolika žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios.
