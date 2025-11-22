 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

7-metė žuvo apsikabinusi mamą: rusų smūgis daugiabučiui nusinešė Lenkijos pilietės gyvybę

2025-11-22 13:16 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-22 13:16

Rusijos raketų smūgio Ternopilyje metu Ukrainoje žuvo 7-metė Lenkijos pilietė Amelia Gzesko (Hzheshko) ir jos mama Oksana. Moteris ir jos dukra sudegė gyvos, skelbiama UNIAN. Apie Lenkijos pilietės žūtį Ukrainoje socialiniame tinkle X parašė Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Maciejus Wewioras, patvirtino ir mokykla, kurioje mokėsi Amelia.

7-metė žuvo apsikabinusi mamą: rusų smūgis daugiabučiui nusinešė Lenkijos pilietės gyvybę (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
11

0

„Deja, patvirtinta informacija apie 2-B klasės mokinės Gżesko Amelijos ir jos mamos Oksanos žūtį. Jos, apsikabinusios viena kitą, sudegė gyvos per priešo raketų ataką. Visa mūsų mokyklos šeima gedi dėl nepataisomos netekties“, – pranešė Viktoro Hurniako vardu pavadinta Ternopilio bendrojo lavinimo mokykla Nr. 27.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į vaiko mirtį sureagavo ir Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas.

„Amelijai buvo septyneri metai. Septyneri. Lenkijos vaikas. Ji žuvo Ternopilyje per žiaurų Rusijos raketų puolimą. Ji niekada neišpildys nė vienos savo svajonės. Šis žiaurus karas turi baigtis, ir Rusija negali jo laimėti. Nes tai taip pat karas dėl mūsų vaikų ateities“, – rašė jis socialiniame tinkle X.

Rusijos smūgis Ternopiliui
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rusijos smūgis Ternopiliui

Aukų skaičius po Rusijos atakos vakariniame Ukrainos Ternopilio mieste išaugo iki 31

Kyjivas penktadienį pranešė, kad vakariniame Ternopilio mieste, kur anksčiau šią savaitę Rusija surengė ataką, žuvusiųjų skaičius išaugo iki 31.

Per vieną iš daugiausiai aukų pareikalavusių smūgių Vakarų Ukrainoje nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metų vasarį raketa nuplėšė viršutinius daugiabučio aukštus. 

Skelbiama, kad išgyvenusiųjų paieškos ir gelbėjimo operacijos vis dar tęsiasi praėjus daugiau nei dviem paroms po Maskvos surengto išpuolio.

Ukrainos policija penktadienį nurodė, kad gelbėtojai „iš sugriauto pastato griuvėsių ištraukė dar trijų žmonių kūnus: moters ir dviejų vaikų“.

Tarp 31 patvirtinto žuvusiojo yra šeši vaikai. Dar 94 žmonės buvo sužeisti, iš jų – 18 vaikų.

„Vis dar ieškoma dingusių žmonių“, – pridūrė policija.

Ketvirtadienį gelbėjimo tarnybos nurodė, kad keliolika žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. 

