  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija atakavo pasienio postą Ukrainos–Rumunijos pasienyje

2025-11-22 10:09 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-22 10:09

Lapkričio 22 d. naktį Rusija atakavo nukentėjo pasienio kontrolės punktą „Orlovka“ Ukrainos ir Rumunijos pasienyje, dėl to jo veikla sustabdyta iki padarinių likvidavimo.

Rusija atakavo pasienio postą Ukrainos–Rumunijos pasienyje (nuotr. gamintojo)

Lapkričio 22 d. naktį Rusija atakavo nukentėjo pasienio kontrolės punktą „Orlovka“ Ukrainos ir Rumunijos pasienyje, dėl to jo veikla sustabdyta iki padarinių likvidavimo.

7

Kaip rašo „Jevropeiska pravda“, apie tai pranešė Ukrainos valstybinė muitinės tarnyba.

„2025 m. lapkričio 22 d. naktį priešo smogiamieji bepiločiai atakavo ir sugadino „Orlovka“ keltų komplekso infrastruktūrą. Tarptautinis „Orlovka“ pasienio punktas laikinai sustabdė veiklą. Šiuo metu imamasi visų būtinų priemonių padariniams likviduoti“, – teigiama pranešime.

Keliautojų prašoma naudotis kitais artimiausiais kontrolės punktais.

KPP „Orlovka“ yra įsikūręs keltų perkelos vietoje Dunojaus upėje, to paties pavadinimo gyvenvietėje, tarp Renio ir Izmailo miestų. Postas buvo įkurtas 2013-aisiais metais, pritarus Ukrainos ir Rumunijos valstybių atstovams.

 

