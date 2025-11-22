Rusija atakavo pasienio postą Ukrainos–Rumunijos pasienyje

Kaip rašo „Jevropeiska pravda“, apie tai pranešė Ukrainos valstybinė muitinės tarnyba.
„2025 m. lapkričio 22 d. naktį priešo smogiamieji bepiločiai atakavo ir sugadino „Orlovka“ keltų komplekso infrastruktūrą. Tarptautinis „Orlovka“ pasienio punktas laikinai sustabdė veiklą. Šiuo metu imamasi visų būtinų priemonių padariniams likviduoti“, – teigiama pranešime.
Keliautojų prašoma naudotis kitais artimiausiais kontrolės punktais.
KPP „Orlovka“ yra įsikūręs keltų perkelos vietoje Dunojaus upėje, to paties pavadinimo gyvenvietėje, tarp Renio ir Izmailo miestų. Postas buvo įkurtas 2013-aisiais metais, pritarus Ukrainos ir Rumunijos valstybių atstovams.
