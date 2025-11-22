Ukrainiečiai pradėjo lukštenti Putino superraketas: ir rusai nieko su tuo negali padaryti

Kremlius savo hipergarsines raketas Kh-47M2 „Kinžal“ nuolat vadina „neįveikiamomis“. JAV prezidentas Joe Bidenas viešai teigė, kad šių raketų „beveik neįmanoma sustabdyti“. Tačiau dabar Ukrainos elektroninės kovos specialistai tvirtina, kad sugebėjo jas neutralizuoti pasitelkdami ryšio trikdymą ir klaidinančius signalus.
Intensyvėjant žiemos smūgiams – masinės atakos prieš infrastruktūrą
Prasidėjus žiemai Ukrainoje, Rusija sustiprino išpuolius prieš elektros ir vandens infrastruktūrą, naudodama hipergarsines „Kinžal“ raketas. Maskva remiasi masiniais tolimojo nuotolio smūgiais, kurie apima tiek bepiločius orlaivius, tiek įvairaus tipo raketas.
Vienos nakties ataka spalio pradžioje apėmė 496 dronus ir 53 raketas, tarp jų ir „Kinžal“. Kita ataka spalio pabaigoje, Ukrainos oro pajėgų duomenimis, apėmė daugiau nei 700 įvairių tipų raketų ir bepiločių orlaivių.
„Kinžal“ iki šiol galėjo sulaikyti tik „Patriot“
Ukrainos elektroninės kovos grupės „Night Watch“ narys leidiniui „404 Media“ teigė, kad tokių raketų ilgą laiką galėjo atsikratyti tik viena sistema:
„Tik viena sistema Ukrainoje galėjo perimti tokio tipo raketas – tai buvo „Patriot“ sistema, kurią suteikė Jungtinės Valstijos. Tačiau dėl šių sistemų ribotumo ir amunicijos trūkumo Ukrainos gynyba negali perimti daugumos „Kinžal“ raketų.“
Dėl šios priežasties buvo ieškoma alternatyvių būdų, kaip kovoti su šiuo ginklu.
Kaip veikia „Lima EW“ sistema
„Kinžal“ ir kita valdomoji amunicija naviguoja naudodama GLONASS – rusišką GPS tipo palydovinę sistemą. „Night Watch“ naudoja elektroninės kovos sistemą „Lima EW“, kuri sukuria trikdžių lauką ir neleidžia raketoms prisijungti prie palydovų.
Tradicinės trikdymo sistemos veikia užliejant imtuvus radijo triukšmu. „Lima“ veikia plačiau – ji ne tik trukdo ryšiui, bet ir siunčia skaitmeninį signalą, kuris klastoja navigacijos informaciją, taip suklaidindamas raketos valdymo sistemą ir pakeisdamas jos kursą.
Remiantis „Night Watch“ pateiktomis nuotraukomis, numuštose „Kinžal“ raketose buvo aptikta aktyvi antena, skirta apsaugai nuo trikdymo, tačiau, kaip teigia specialistai, technologija pasirodė esanti pasenusi.
„Mes atradome, kad ši raketa naudoja gana seną technologiją. Joje buvo tokie patys imtuvai, kokius turėjo seni sovietiniai ginklai. Nieko ypatingo ar naujo.“
Muzika vietoje navigacijos signalų
„Night Watch“ naudoja ne tik triukšmą, bet ir konkretų garso takelį – ukrainietišką dainą „Mūsų tėvas – Bandera“. Daina paverčiama skaitmeniniu kodu ir perduodama vietoj originalių navigacinių duomenų.
„Bet koks triukšmas ar atsitiktinis signalas veiktų, bet mes pasirinkome dainą, nes tai mums atrodo juokinga.“
Tuomet sistema pakeičia koordinates ir raketa „įtikinama“, kad ji yra Limoje, Peru. Kai raketa staiga bando koreguoti trajektoriją, dėl milžiniško greičio – iki 5.7 machų (daugiau nei 1 200 kilometrų per valandą) – konstrukcija neatlaiko apkrovų ir raketa subyra ore.
„Korpuso konstrukcija neatlaiko didžiulio spaudimo ir raketa natūraliai subyra. Didžiausias jos pranašumas – greitis – panaudojamas prieš ją pačią.“
„Night Watch“ teigia, kad per pastarąsias dvi savaites tokiu būdu pavyko neutralizuoti 19 „Kinžal“ raketų.
Rusijos bandymai prisitaikyti – neefektyvūs
Pasak „Night Watch“, Rusija bando apeiti „Lima“ sistemą didindama imtuvų skaičių raketose – nuo 8 iki 12, vėliau net iki 16. Tačiau tai, jų teigimu, nepadeda.
„Jie mano, kad mes paveikiame imtuvus po vieną. Tačiau kai raketa patenka į mūsų veikimo zoną, mes uždengiame visus imtuvus. Fiziniu požiūriu prisijungti prie palydovo tampa neįmanoma.“
Jų vertinimu, tolesnis imtuvų skaičiaus didinimas – iki 24 ar daugiau – situacijos nepakeis ir yra neveiksmingas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!