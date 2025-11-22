 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Witkoffui reikia psichiatro“: „Politico“ šaltiniai Europoje pratrūko

2025-11-22 09:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-22 09:55

„Witkoffui reikia psichiatro“: Europa piktinasi dėl Donaldo Trumpo plano pasipelnyti iš Rusijos turto, kurį numatyta skirti Ukrainos atstatymui. Šią informaciją penktadienio vakarą paskelbė „Politico“, remiantis Europos diplomatų ir pareigūnų žodžiais.

Steve'as Witkoffas (nuotr. SCANPIX)

„Witkoffui reikia psichiatro“: Europa piktinasi dėl Donaldo Trumpo plano pasipelnyti iš Rusijos turto, kurį numatyta skirti Ukrainos atstatymui. Šią informaciją penktadienio vakarą paskelbė „Politico“, remiantis Europos diplomatų ir pareigūnų žodžiais.

5

Tuo metu, kai ES jau kelis mėnesius bando suderinti teisinę schemą, kaip panaudoti apie 140 mlrd. eurų įšaldytų Rusijos aktyvų kaip užstatą Ukrainai suteiktam kreditui, JAV planas siūlo panaudoti tuos pačius aktyvus Ukrainos rekonstrukcijai po paliaubų finansuoti, o JAV pasiimtų „50 % pelno“ iš šios veiklos, rašo leidinys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Belgija gali pabūgti prisiimti atsakomybę

Europos pareigūnai ir diplomatai šį pasiūlymą pavadino „skandalingu“ ir „vulgariu Trumpo poelgiu“, nes europiečiai „vargsta, bandydami rasti gyvybingą sprendimą ukrainiečių naudai, o Trumpas nori iš jų pasipelnyti“. Europiečiai taip pat baiminasi, kad naujas D. Trumpo pasiūlymas dar labiau apsunkins įtikinti Belgiją, kurioje saugoma didžioji dalis turto, sutikti su ES finansavimo schema.

ES finansavimo plano esmė yra suteikti Ukrainai apie 140 mlrd. eurų paskolą, užtikrintą palūkanomis, gautomis iš įšaldytų Rusijos turto (bet ne pačiu turtu), tačiau Belgija blokuoja jo priėmimą, nes baiminasi, kad gali būti priversta sumokėti šią sumą iš savo lėšų, jei sankcijos bus panaikintos dėl teisinių ar politinių priežasčių.

