 
Kalendorius
Lapkričio 22 d., šeštadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kaunas susitiko su Zelenskiu: nusisukę nuo Ukrainos, sumokėtume per didelę kainą

2025-11-22 08:48 / šaltinis: ELTA
2025-11-22 08:48

Kyjive viešintis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas penktadienį susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Ministras Ukrainos vadovą patikino, kad Lietuvos įsipareigojimai jo vadovaujamai šaliai išlieka tvirti ir nepajudinami.

Robertas Kaunas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Kyjive viešintis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas penktadienį susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Ministras Ukrainos vadovą patikino, kad Lietuvos įsipareigojimai jo vadovaujamai šaliai išlieka tvirti ir nepajudinami.

REKLAMA
2

„Simboliška, kad tą pačią dieną, lapkričio 21-ąją, prieš 12 metų Ukrainoje gimė Maidano arba Orumo revoliucija. Šiandien Ukraina siekia išsaugoti orumą, suverenumą ir savo žmonių gyvybes. Taip, jie turi vidaus iššūkių, tačiau problemas kelia ir sprendžia pačios nepriklausomos Ukrainos institucijos“, – Krašto apsaugos ministerijos (KAM) pranešime cituojamas R. Kaunas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Radę pretekstų nusisukti nuo Ukrainos, sumokėtume gerokai per didelę kainą. Rusija spėja ne tik atstatyti, bet ir plėsti, modernizuoti savo pajėgumus. Ukraina vis dar demonstruoja didvyrišką valią priešintis. Taip kovodama ir už mūsų orumą, už mūsų teisę gyventi, gyventi saugiai ir gyventi laisvėje“, – akcentavo ministras.

REKLAMA
REKLAMA

Susitikimo metu R. Kaunas su V. Zelenskiu kalbėjosi gynybos pramonės bendradarbiavimo klausimais bei apsikeitė Ukrainos ir Lietuvos patirtimis. Ministras taip pat akcentavo Ukrainos pamokų svarbą ir poreikį perimti tam tikras patirtis.

REKLAMA

R. Kaunas Ukrainos prezidentui taip pat papasakojo, su kokiais iššūkiais šiuo metu susiduria Lietuva, įskaitant kontrabandiniais balionais sukeltus trikdžius. Susitikime aptartos ir kalbos apie galimą taikos susitarimą, derybas, Ukrainos požiūris į besivystančią situaciją.

Kaip skelbta, R. Kaunas penktadienį atvyko į Ukrainos sostinę Kyjivą. Oficialioje ministro darbotvarkėje apie vizitą nebuvo skelbiama, tačiau akimirka iš susitikimo socialiniame tinkle „X“ pasidalijo Ukrainos gynybos ministras Denysas Šmyhalis, su kuriuo R. Kaunas aptarė bendradarbiavimo gynybos pramonės srityje stiprinimą – bendrą karinių dronų, radarų ir priešpėstinių minų gamybą.

ELTA primena, kad anksčiau šį mėnesį krašto apsaugos ministro pareigas pradėjęs eiti R. Kaunas su pirmuoju savo darbo vizitu lankėsi Suomijoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Putinas pasirodė su karine uniforma: įvardijo, kokia šio signalo esmė (nuotr. SCANPIX)
„Putinui tai yra žalia šviesa okupuoti mus“ – perspėja apie blogiausią scenarijų (121)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų