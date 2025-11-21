 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Praskleista širma: kas stovi už „taikos derybų“, apie kurias dabar visur kalbama?

2025-11-21 20:40 / šaltinis: ELTA
2025-11-21 20:40
S. Witkoffas ir K.Dmitrijevas (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
0

Trečiadienį žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad Rusija ir Jungtinės Amerikos Valstijos tyliai rengia naują planą karui Ukrainoje užbaigti. Vėliau paaiškėjo, kad jo punktus sudėliojo du specialūs prezidentų pasiuntiniai: Steve'as Witkoffas iš Baltųjų rūmų ir Kirilas Dmitrijevas iš Kremliaus. Atsižvelgdamas į tai, kad vėliau paviešinti plano punktai iš esmės pakartojo Vladimiro Putino nuo karo pradžios Kyjivui keliamus reikalavimus, nepriklausomas Rusijos naujienų portalas „Meduza“ pažymi, kad tuo nereikėtų stebėtis, nes plano autoriai yra visiški diplomatijos pradinukai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Meduza“ pateikia keletą S. Witkoffo ir K. Dmitrijevo biografijos faktų.

Kirilas Dmitrijevas: prestižinis išsilavinimas, reikiami draugystės ryšiai, ambicingi tikslai

Prieš 50 metų Kyjive gimęs K. Dmitrijevas dažnai pabrėžia, kad jis yra kilęs „ne iš Ukrainos, o iš TSRS“. Būdamas 17-os, jis iš pažįstamų sužinojo, kur užpildyti paraišką dėl nemokamo išsilavinimo užsienyje, ir netrukus atsidūrė JAV. K. Dmitrijevas ten įgijo prestižinį išsilavinimą: studijavo Stanforde ir Harvarde, o savo profesionalo karjerą pradėjo tarptautinėje vadybos konsultavimo įmonėje „McKinsey“.

Pirmąjį šio amžiaus dešimtmetį K. Dmitrijevas darbavosi Rusijoje ir Ukrainoje. Kyjive jis vadovavo investiciniam fondui, kurį kontroliavo Ukrainos oligarchas, antrojo šalies prezidento Leonido Kučmos žentas Viktoras Pinčukas.

2011 m. jis tapo Rusijos tiesioginių investicijų fondo (RDIF) vadovu. Tai valstybinis investicinis fondas, kuris remia „pirmaujančias ir perspektyvias Rusijos įmones“, bendradarbiaudamas su „geriausiais pasaulio investuotojais“.

Koronaviruso pandemijos metu RDIF išgarsėjo kaip investuotojas, finansavęs vienos iš pirmųjų COVID-19 vakcinų „Sputnik V“ sukūrimą. K. Dmitrijevo reputacija augo kartu su vakcinos, kurią jis agresyviai reklamavo jį visame pasaulyje, paplitimu.

„Jis yra labai ambicingas, visada ieško kažko, kas jį padarytų žinomą“, – portalui „Meduza“ pasakojo vienas iš jo pažįstamų. 

Kiti minėjo jo reiklų, autoritarinį vadovavimo stilių ir talentą užmegzti „reikiamus draugystės ryšius“. (Manoma, kad Dmitrijevo žmona yra V. Putino jaunesniosios dukters draugė, o pats Dmitrijevas – Rusijos prezidento žento draugas.)

Po D. Trumpo perrinkimo JAV prezidentu V. Putinas paskyrė K. Dmitrijevą savo atstovu ekonominiam bendradarbiavimui ir įtraukė jį į Rusijos delegaciją deryboms su amerikiečiais Saudo Arabijoje – pirmosioms dvišalėms deryboms po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą.

K. Dmitrijevo nuopelnams priskiriamas pasiūlymas derėtis su D. Trumpu dėl dvišalių verslo interesų. Netrukus jis pradėjo daug kalbėti apie Rusijos ir Amerikos bendradarbiavimo atkūrimo privalumus. Iki šiol ryškiausias šio į verslo interesus orientuoto požiūrio pavyzdys – jo idėja nutiesti Rusiją ir JAV jungiantį tunelį po Beringo sąsiauriu.

Spalį dvišaliai santykiai pašlijo, o taikos derybos įstrigo. D. Trumpui atšaukus susitikimą su V. Putinu Budapešte dėl „skirtingų lūkesčių“ ir įvedus sankcijas Rusijos naftos sektoriui, K. Dmitrijevas išskrido į JAV taisyti situaciją. 

Analitikas Aleksandras Baunovas svarstė, kad K. Dmitrijevas galėjo būti paskirtas „geruoju policininku“ po užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo įtempto pokalbio su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio. Būtent pastarasis pokalbis, pasak žiniasklaidos pranešimų, sužlugdė JAV ir Rusijos prezidentų planus pasimatyti Budapešte.

Po šių nesėkmių K. Dmitrijevas susitiko su S. Witkoffu ir pareiškė, esą „Rusija, JAV ir Ukraina iš tiesų yra ganėtinai arti diplomatinio konflikto sprendimo“. 

Tuo metu šis pareiškimas atrodė keistokas: V. Putinas ir D. Trumpas ką tik buvo perėję nuo mandagybių prie ginčo dėl to, kurio iš jų masinio naikinimo ginklai galingesni. Dabar, „Meduza“ teigimu, susidaro įspūdis, kad K. Dmitrijevas turėjo galvoje taikos planą, kurį jie su S. Witkoffu jau buvo parengę. Vyrauja nuomonė, kad plano detales žurnalistams nutekino būtent K. Dmitrijevas – ją patvirtina ir S. Witkoffo per klaidą paskelbtas įrašas socialiniame tinkle.

Steve'as Witkoffas: milijardierius verslininkas, kadaise nupirkęs Trumpui sumuštinį 

68-erių Niujorko nekilnojamojo turto vystytojas ir ištikimas Donaldo Trumpo bičiulis S. Witkoffas savo karjerą pradėjo kaip nekilnojamojo turto srityje dirbantis teisininkas. Vėliau jis įkūrė nekilnojamojo turto vystymo įmonę „Witkoff Group“, vykdančią veiklą Niujorke, Kalifornijoje ir Floridoje. 

Bendra veiklos sritis S. Witkoffą ir D. Trumpą pirmą kartą suvedė praėjusio amžiaus devintajame dešimtmetyje, o po kelerių metų vyrai atsitiktinai susitiko Manhatano parduotuvėje. D. Trumpas tuomet nebuvo pasiėmęs pinigų, todėl S. Witkoffas sumokėjo už jo sumuštinį – taip prasidėjo ištisus dešimtmečius besitęsianti bičiulystė.

Pirmosios D. Trumpo kadencijos metu S. Witkoffo vaidmuo prezidento administracijoje buvo kur kas mažiau pastebimas nei dabar. Tačiau po to, kai D. Trumpas pralaimėjo 2020 m. rinkimus ir trumpam užsitraukė visuomenės nemalonę, senas bičiulis jo neapleido.

„Kai po 2020 m. rinkimų daugybė netikrų draugų pabėgo, Steve'as visada liko ištikimas mano tėvui ir visai mūsų šeimai, ir to mes niekada nepamiršime“, – 2025 m. balandį televizijai CNN sakė Donaldas Trumpas jaunesnysis.

Kai D. Trumpas grįžo į Baltuosius rūmus, jis iš pradžių planavo paskirti S. Witkoffą savo derybininku Artimuosiuose Rytuose. Tačiau pranešama, kad JAV prezidentas buvo taip patenkintas tuo, kaip jo bičiuliui pavyko pasiekti paliaubas tarp Izraelio ir „Hamas“ – kurių susitarimo projektą, pasak „Meduza“, 2025 m. sausio mėn. parengė dar kadenciją baigiančio prezidento Joe Bideno administracija, – kad jis pavedė S. Witkoffui vesti derybas ir su Rusija (o vėliau – su Iranu). Nuo kovo mėn. S. Witkoffas skrido į Maskvą susitikti su V. Putinu mažiausiai keturis kartus.

Ukrainos valdžios atstovai jau anksčiau kaltino S. Witkoffą Rusijos palaikymu, o Vakarų diplomatai pabrėžia jo neprofesionalumą. Pasak žiniasklaidos pranešimų, jo komandoje stinga Rusijos ekspertų, o derybų su V. Putinu metu jis atsisakė stenografo paslaugų ir pasikliovė Kremliaus vertėjais. Po jokio proveržio neatnešusio D. Trumpo ir V. Putino susitikimo Aliaskoje S. Witkoffą peikė tiek Amerikos, tiek Rusijos politikai už esą neteisingai JAV prezidentui pristatytą kolegos iš Rusijos poziciją.

Nepaisant to, D. Trumpas nerodo jokių ženklų, kad prarado pasitikėjimą savo specialiuoju pasiuntiniu, kuris, tarp kitko, Baltuosiuose rūmuose dirba negaudamas atlyginimo. (S. Witkoffas yra milijardierius ir oficialiais reikalais skraido savo privačiu lėktuvu.) 

Spalį D. Trumpas viešai pagyrė bičiulį už pagalbą sudarant susitarimą tarp Izraelio ir „Hamas“, leidusį įkaitams grįžti namo.

„Jis – tiesiog puikus žmogus, visi jį myli“, – sakė Trumpas.

ELTA primena, kad Ukraina ketvirtadienį pareiškė gavusi JAV „plano projektą“, kuriame pateikiami pasiūlymai, kaip užbaigti karą su Rusija, ir kad ji yra pasirengusi bendradarbiauti su Vašingtonu dėl šio plano turinio.

JAV prezidento D. Trumpo paramą turinčiame 28 punktų taikos plano projekte reikalaujama, kad Ukraina padarytų teritorinių ir saugumo nuolaidų Maskvai: be kita ko, atsisakytų planų stoti į NATO ir sumažintų savo kariuomenę iki 600 tūkst. karių. Rusija įsipareigotų nesiveržti į kaimynines šalis, būtų vėl priimta į Didžiojo aštuoneto grupę, būtų panaikintos jai įvestos sankcijos.

