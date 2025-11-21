 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Po JAV taikos plano – Kremliaus pareiškimas: „Zelenskio laisvė mažėja“

2025-11-21 14:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-21 14:00

Kremlius tvirtina, kad Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio galimybės priimti savarankiškus sprendimus sparčiai mažėja, esą dėl Rusijos pajėgų spaudimo fronte. Tačiau Maskva tikina vis dar negavusi JAV siūlomo 28 punktų taikos plano, todėl viešai jo nekomentuos, rašo „Sky News“.

Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)

Kremlius tvirtina, kad Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio galimybės priimti savarankiškus sprendimus sparčiai mažėja, esą dėl Rusijos pajėgų spaudimo fronte. Tačiau Maskva tikina vis dar negavusi JAV siūlomo 28 punktų taikos plano, todėl viešai jo nekomentuos, rašo „Sky News“.

REKLAMA
6

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas per kasdienę spaudos konferenciją dar kartą pakomentavo naujausią informaciją apie JAV pasiūlytą taikos planą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis teigė, kad V. Zelenskio „sprendimų laisvė mažėja, nes jis praranda teritoriją“ dėl to, ką pavadino Rusijos pažanga mūšio lauke.

REKLAMA
REKLAMA

Kremlius JAV „taikos plano“ neaptarinės

„Veiksmingi Rusijos ginkluotųjų pajėgų veiksmai turėtų įtikinti Zelenskį ir jo režimą derėtis – ir daryti tai dabar, o ne vėliau“, – pridūrė D. Peskovas.

Tačiau Kremlius dar nėra oficialiai gavęs iš JAV 28 punktų plano, todėl „negali aptarti esminių dalykų“.

D. Peskovas taip pat pridūrė, kad Rusija nori, jog taikos derybos būtų sėkmingos, todėl viešai neaptarinės plano detalių.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Zelenskis: Rusija siunčia neigiamus signalus dėl derybų (nuotr. SCANPIX)
Sušauktos skubios derybos: Europos lyderiai kalbėsis su Zelenskiu (15)
Estijos vėliava (nuotr. SCANPIX)
Estijos saugumo ekspertai teigia, kad JAV taikos planas nelogiškas (10)
Johannas Wadephulas (nuotr. SCANPIX)
Vokietija prakalbo apie JAV „taikos planą: „Jis nėra galutinis“ (2)
Rustemas Umerovas (nuotr. SCANPIX)
Ukraina reaguoja į sklindančius pranešimus dėl JAV „taikos plano“ pakeitimų (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
hasts
hasts
2025-11-21 14:27
Ruzzkiai kaip visada meluoja
Atsakyti
NA!
NA!
2025-11-21 14:28
Ko jūs tv3 vis rodote tą bydlo so tarakono morda.
Atsakyti
Apgailėtina
Apgailėtina
2025-11-21 14:37
Matai kas jiems skauda,kad niekaip negali leteną uždėti.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų