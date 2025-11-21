Po JAV taikos plano – Kremliaus pareiškimas: „Zelenskio laisvė mažėja“

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas per kasdienę spaudos konferenciją dar kartą pakomentavo naujausią informaciją apie JAV pasiūlytą taikos planą.
Jis teigė, kad V. Zelenskio „sprendimų laisvė mažėja, nes jis praranda teritoriją“ dėl to, ką pavadino Rusijos pažanga mūšio lauke.
Kremlius JAV „taikos plano“ neaptarinės
„Veiksmingi Rusijos ginkluotųjų pajėgų veiksmai turėtų įtikinti Zelenskį ir jo režimą derėtis – ir daryti tai dabar, o ne vėliau“, – pridūrė D. Peskovas.
Tačiau Kremlius dar nėra oficialiai gavęs iš JAV 28 punktų plano, todėl „negali aptarti esminių dalykų“.
D. Peskovas taip pat pridūrė, kad Rusija nori, jog taikos derybos būtų sėkmingos, todėl viešai neaptarinės plano detalių.
