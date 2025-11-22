 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Vance’as atšovė taikos susitarimo kritikams: nesuvokiate realybės

2025-11-22 08:30 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-11-22 08:30

J. D. Vance’as pareiškė, kad JAV taikos planas siekia „nutraukti žudynes, tuo pačiu išsaugant Ukrainos suverenitetą“. JAV viceprezidentas tikina, kad tie, kurie kritikuoja Vašingtono pasiūlytą planą nutraukti karą Ukrainoje, nesupranta realios dabartinės situacijos.

Vance'as atšovė taikos susitarimo kritikams: nesuvokiate realybės (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
08:25

Pasak J. D. Vance’o, bet koks taikos planas tarp Ukrainos ir Rusijos turi siekti trijų tikslų: sustabdyti žudynes, išsaugant Ukrainos suverenitetą; būti priimtinas tiek Rusijai, tiek Ukrainai; maksimaliai padidinti tikimybę, kad karas nebus atnaujintas.

Pasak jo, „yra iliuzija, kad jei tiesiog duosime daugiau pinigų, ginklų arba sugriežtinsime sankcijas, pergalė bus arti“.

„Bet kokia kritika taikos susitarimui, kurį rengia administracija, rodo arba jo neteisingą supratimą, arba iškreipia kai kurias kritines realijas vietoje“, – rašė jis „X“ tinkle.

Donaldas Trumpas: Ukraina turi iki lapkričio 27 dienos sutikti su jo pasiūlytu taikos planu

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad Ukraina turi iki lapkričio 27 dienos sutikti su jo administracijos pasiūlytu planu, kuriuo siekiama užbaigti karą su Rusija.

„Turėjau daug terminų, bet jei viskas klostosi gerai, jie paprastai pratęsiami. Tačiau ketvirtadienis, mūsų manymu, yra tinkamas laikas“, – per interviu radijui „Fox Radio“ sakė jis, paklaustas, ar davė Ukrainai laiko iki kito ketvirtadienio sutikti su 28 punktų JAV planu, kaip nutraukti karą. 

Pagal planą, kurio kopiją gavo naujienų agentūra, Ukraina turėtų atiduoti dalį rytinių teritorijų Rusijai ir sumažinti savo kariuomenės dydį. 

Plane taip pat teigiama, kad Kyjivas įsipareigotų nesiekti narystės NATO, o taikos atveju šalyje nebūtų dislokuoti Ukrainos Vakarų sąjungininkių taikdariai.

Tačiau skelbiama, kad taikos atveju Europos kariniai lėktuvai būtų dislokuoti Lenkijoje, kad, esant potencialiam pavojui, galėtų suteikti Ukrainai apsaugą.

D. Trumpas pareiškė, kad jei kovos tęsis, ukrainiečiai vis tiek praras teritorijas, kurias jiems tektų perleisti Rusijai, jei planas būtų patvirtintas.

„Sakykite, ką norite, jie buvo labai drąsūs“, – sakė jis apie Ukrainos pajėgas, kovojančias su rusais.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „nebenori daugiau kariauti“, atsakė respublikonų lyderis, paklaustas apie tikimybę, kad Rusija puls kitas Europos šalis po to, kai 2022-ųjų vasarį įsiveržė į Ukrainą.

D. Trumpas taip pat pareiškė, kad V. Putinas prisiima atsakomybę už beveik ketverius metus trunkantį karą, nors, anot JAV prezidento, tai „turėjo būti vienos dienos karas“.

Tuo metu ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pareiškė neišduosiantis Ukrainos, atmesdamas JAV planą užbaigti karą palankiomis Maskvai sąlygomis ir pripažindamas, kad rizikuoja prarasti Vašingtoną kaip sąjungininką.

Tačiau Baltieji rūmai patikino, kad planą aptarė tiek su Kyjivu, tiek su Maskva.

08:54

Amerikos generolai vyks į Maskvą – žiniasklaida

JAV generolų grupė greičiausiai kitą savaitę išskris į Maskvą, kad aptartų Vašingtono parengtą „taikos planą“ su Kremliumi. Apie tai praneša „The Guardian“, remiantis šaltiniais JAV.

 

 

gabija kavolėlytė
gabija kavolėlytė
2025-11-22 08:52
Rusofašistinė ideologija tokia supainiota ir dažnai pati sau prieštaraujanti kad sveikam žmogui nieko ten suprast neina, pagal jąją rusai yra pasaulio išgelbėtojai, kurie neša į pasaulį tik taiką, gėrį ir aukštus moralės idealus, o pikti Vakarai yra blogis, dėl to juos reikia kuo greičiau ir be jokio gailesčio sunaikinti. Kiekvienas rusofašistas yra pasiruošęs iki apsiseilėjimo kliedėti apie tai, kad Vakarai blogi, nes ten vien tik gėjai, žydai ir fašistai, bet pats tuomi tarpu mielai klausys visokių Leontjevų, melsis Jėzui ir bus ant užpakalio išsitatuiravęs svastiką.
Atsakyti
gabija kavolėlytė
gabija kavolėlytė
2025-11-22 08:52
Rusofašizmas - iš esmės, yra dominuojanti Rusijos ideologija. Nors Rusijos valdančioji partija "Vieningoji Rusija" nėra atvirai nacistinė, tačiau jos lyderio Vladimiro Putino retorika apie SSRS atkūrimą, nuskriaustą Rusiją ir taip toliau, nepalieka abejonių. Verta prisiminti ir seną Putino pareiškimą apie tai, kad žudys čečėnus tualetuose.
Atsakyti
Dainius
Dainius
2025-11-22 08:55
Europa turinpati iškart rusus okupantus ruošt stiprias kariumenes ir išlaisvint Ukrainą nuo ubliūdkų gnydų ruskių ordos....mirtis ruskIui nqcistuj SLAVA UKRAINI
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (42)
