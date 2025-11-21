 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis kreipėsi į tautą: pripažino sulaukęs JAV spaudimo ir „arba, arba“ pasirinkimo

Dabar – vienas iš sunkiausių momentų mūsų istorijoje
2025-11-21 17:02 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-21 17:02

Ukrainos prezidentas kreipėsi į tautą po to, kai pasirodė informacija apie „taikos derybų siūlymą“, kurį jam pateikė JAV atstovai, tariamai suderinę jį su Rusijos atstovais. Savo kalboje V. Zelenskis netiesiogiai patvirtino, kad šalis sulaukia milžiniško spaudimo ir jai gali tekti rinktis: orumo netektis arba JAV palaikymas.

V. Zelenskis (nuotr. Telegram)

15

„Šiuo metu spaudimas Ukrainai yra vienas iš sunkiausių. Dabar Ukraina gali atsidurti prieš labai sudėtingą pasirinkimą: arba prarasti orumą, arba rizikuoti prarasti svarbų partnerį. Arba sudėtingi 28 punktai, arba labai sunki žiema, sunkiausia, ir tolesni pavojai. Gyvenimas be laisvės, orumo ir teisingumo, ir kad mes tikėtume tuo, kuris jau du kartus mus užpuolė“, – sakė prezidentas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau V. Zelenskis pažymėjo, kad jau davė atsakymą per savo inauguraciją, kai įsipareigojo „visais savo veiksmais ginti Ukrainos suverenitetą ir nepriklausomybę, ginti piliečių teises ir laisves, laikytis Ukrainos Konstitucijos ir įstatymų“.

„Mes, žinoma, esame tvirti kaip plienas, bet bet koks, net ir tvirčiausias metalas gali neišlaikyti“, – pareiškė V. Zelenskis.

„Reikia susiimti, atsigauti, baigti kivirčus, baigti politinius žaidimus. Valstybė turi dirbti, kariaujančios šalies parlamentas turi dirbti išvien, kariaujančios šalies vyriausybė turi dirbti efektyviai“, – pridūrė prezidentas, pažymėdamas, kad „kita savaitė bus labai sudėtinga ir kupina įvykių“.

„Jūs [ukrainiečiai] esate suaugę, protingi, sąmoningi žmonės, kurie tai ne kartą įrodė ir kurie supranta, kad šiuo metu bus daug spaudimo, politinio, informacinio, įvairių rūšių spaudimo, siekiant mus susilpninti, suskaldyti. Priešas nemiega ir darys viską, kad mums nieko nepavyktų. Ar leisime jiems tai padaryti? Mes neturime teisės. Ir mums pavyks“, – sakė jis.

Jis taip pat pažymėjo, kad į Ukrainos interesus turi būti atsižvelgta. „Mes ramiai dirbsime su Amerika ir visais partneriais. Aš įtikinėsiu, siūlysiu alternatyvas, bet tikrai nesuteiksime priešui priežasčių sakyti, kad Ukraina nenori taikos“, – sakė V. Zelenskis.

Angelė-lina Joly
Angelė-lina Joly
2025-11-21 17:10
O kiek pavogė nepapasakos savo kreipimesi į tautą, kurią pardavė jankių žaidimams?
Atsakyti
Aha
Aha
2025-11-21 17:08
Dar palok ant jankių ir netyčia pasikarsi, apipjaustytabybi narkomane.
Atsakyti
Z1000
Z1000
2025-11-21 17:08
Jau kreipėsi į tautą iš bunkerio ir jau eina paskui laivą rusų kaip greitai atsisuko frazė
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (15)
