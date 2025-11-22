Amerikos generolai vyks į Maskvą – žiniasklaida

Amerikos delegacijos ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimas jau įvyko vakar. Netrukus po to JAV prezidentas pareikalavo, kad Kyjivas iki ketvirtadienio patvirtintų planą. V. Putinas taip pat netrukus patvirtino, kad Rusija gavo 28 punktų D. Trumpo „taikos plano“ tekstą.
„Didžiojo septyneto“ lyderiai ir kitos „Didžiojo dvidešimtuko“ šalys aptars JAV parengtą planą per dviejų dienų G20 viršūnių susitikimą Pietų Afrikoje, kuris prasidės šiandien. JAV, Kinijos ir Rusijos lyderiai susitikime nedalyvaus.
V. Zelenskis penktadienio vakarą kreipėsi į tautą ir pareiškė, kad susidūrė su beprecedenčiu spaudimu. Anot jo, Ukraina turi pasirinkimą sutikti su „orumą paminančiu“ susitarimu arba kovoti toliau, bet be JAV pagalbos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!