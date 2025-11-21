Putinas suregavo į JAV siūlomą taikos planą

„Manau, kad tai galėtų padėti pamatus galutiniam taikos susitarimui“, – sakė jis, turėdamas omenyje Vašingtono 28 punktų planą, kuriame išdėstyta dauguma pagrindinių Maskvos reikalavimų ir kuris sukėlė susirūpinimą Kyjive ir Europoje.
V. Putinas grasino užgrobti daugiau teritorijų, jei Kyjivas atmes pasiūlymą, ir sakė, kad tariamai neseniai įvykdytas Ukrainos miesto Kupjansko užėmimas „neišvengiamai pasikartos ir kitose svarbiose fronto linijos vietovėse“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!