  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putinas suregavo į JAV siūlomą taikos planą

2025-11-21 20:10 / šaltinis: BNS
2025-11-21 20:10

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas penktadienį pareiškė, kad JAV planas galėtų „padėti pamatus“ taikos susitarimui su Ukraina, ir pirmą kartą patvirtino, kad Maskva gavo šio plano kopiją iš Jungtinių Valstijų.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas penktadienį pareiškė, kad JAV planas galėtų „padėti pamatus" taikos susitarimui su Ukraina, ir pirmą kartą patvirtino, kad Maskva gavo šio plano kopiją iš Jungtinių Valstijų.

2

„Manau, kad tai galėtų padėti pamatus galutiniam taikos susitarimui“, – sakė jis, turėdamas omenyje Vašingtono 28 punktų planą, kuriame išdėstyta dauguma pagrindinių Maskvos reikalavimų ir kuris sukėlė susirūpinimą Kyjive ir Europoje.

V. Putinas grasino užgrobti daugiau teritorijų, jei Kyjivas atmes pasiūlymą, ir sakė, kad tariamai neseniai įvykdytas Ukrainos miesto Kupjansko užėmimas „neišvengiamai pasikartos ir kitose svarbiose fronto linijos vietovėse“.

