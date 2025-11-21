Kaune susitiksianti „Baskonia“ namuose įveikė „Bayern“, Sedekerskis – naudingiausias žaidėjas

„Bayern“ mačą pradėjo 7 taškais – 7:0. Neilgai trukus svečiai pirmą kartą susikrovė dviženklį pranašumą – 20:8. Kėlinys pasibaigė baskams atsiliekant 14:26. Antrajame ketvirtyje šeimininkai startavo atkarpa 11:2 ir priartėjo – 25:28. 15-ąją minutę rezultatas tapo lygus – 31:31. Ispanijos klubui sulig metimu paskutinėmis sekundėmis pavyko pirmąjį susitikimo pusę pabaigti pirmaujant – 42:41.
Po didžiosios pertraukos dažnai keitėsi priekyje buvusi komanda – 25-ąją minutę dar „Bayern“ turėjo 1 taško persvarą (55:54), bet „Baskonia“ 7 taškai be atsako leido perimti iniciatyvą (61:55), o netrukus skirtumas pasiekė dviženklę ribą – 67:57. Kėlinys pasibaigė rezultatui pasikeitus tik nežymiai – 67:58.
Nors lemiamą atkarpą tritaškiu pradėjo svečiai (62:67), „Baskonia“ atsakė spurtu 9:0 ir susikrovė 14 taškų pranašumą (76:62), kurio per likusias 7 minutes iš savo rankų nebepaleido.
T.Sedekerskis per 20 minučių pelnė 11 taškų (2/2 dvitaškiai, 2/4 tritaškiai, 1/1 baudos metimai), atkovojo 7 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 2 pražangas, sykį suklydo ir surinko 20 naudingumo balų.
„Baskomia“: Timothe Luwawu-Cabarrot 18 (2/8 tritaškiai), Kobi Simmonsas 14 (2/4 tritaškiai), Markquisas Nowellas 12 (8 rez. perd.), Tadas Sedekerskis 11, Markusas Howardas (2/5 tritaškiai) ir Hamidou Diallo po 8.
„Bayern“: Andresas Obstas 14 (2/8 tritaškiai), Justinianas Jessupas 13, Vladimiras Lučičius ir Spenceris Dinwiddie (6 atk. kam.) po 11.
Antradienį „Baskonia“ lankysis Kaune ir žais prieš „Žalgirį“.
