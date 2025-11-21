 
Kalendorius
Lapkričio 22 d., šeštadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Europos lyderiai šeštadienį aptars JAV taikos planą Ukrainai

2025-11-21 22:57 / šaltinis: ELTA
2025-11-21 22:57

Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen penktadienį primygtinai tvirtino, kad Ukraina turi atlikti pagrindinį vaidmenį sprendžiant dėl jos ateities, ir kartu pranešė, jog Europos lyderiai šeštadienį surengs diskusijas dėl JAV taikos plano.

Ursula von der Leyen: Vakarai, kokius mes juos pažinojome, yra mirę (nuotr. SCANPIX)

Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen penktadienį primygtinai tvirtino, kad Ukraina turi atlikti pagrindinį vaidmenį sprendžiant dėl jos ateities, ir kartu pranešė, jog Europos lyderiai šeštadienį surengs diskusijas dėl JAV taikos plano.

REKLAMA
3

„Aiškiai pabrėžiame, kad neturėtų būti nieko apie Ukrainą be Ukrainos“, – tinkle „X“ po pokalbių su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu pareiškė ji.

U. von der Leyen pridūrė, kad „žengdami kitus žingsnius, Europos lyderiai rytoj susitiks G20 paraštėse, o vėliau – Angoloje, ES ir AS susitikime“, vyksiančiame kitą savaitę.

Šį savaitgalį keletas Europos lyderių dalyvaus G20 aukščiausiojo lygio susitikime Johanesburge.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų