Europos lyderiai šeštadienį aptars JAV taikos planą Ukrainai

„Aiškiai pabrėžiame, kad neturėtų būti nieko apie Ukrainą be Ukrainos“, – tinkle „X“ po pokalbių su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu pareiškė ji.
U. von der Leyen pridūrė, kad „žengdami kitus žingsnius, Europos lyderiai rytoj susitiks G20 paraštėse, o vėliau – Angoloje, ES ir AS susitikime“, vyksiančiame kitą savaitę.
Šį savaitgalį keletas Europos lyderių dalyvaus G20 aukščiausiojo lygio susitikime Johanesburge.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!