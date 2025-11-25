 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
15
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Remigijus Žemaitaitis: Lietuva bus priversta šnekėtis su Baltarusija politiniu lygmeniu

2025-11-25 14:19 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 14:19

Į Lietuvą iš Baltarusijos toliau plūstant kontrabandiniams balionams, o pasienio stovėjimo aikštelėse iki šiol strigus Lietuvos bendrovių vilkikams, valdančiosios „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tikina, kad išspręsti susiklosčiusią situaciją įmanoma tik politiniu lygmeniu. 

Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Žygimantas Gedvila

Į Lietuvą iš Baltarusijos toliau plūstant kontrabandiniams balionams, o pasienio stovėjimo aikštelėse iki šiol strigus Lietuvos bendrovių vilkikams, valdančiosios „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tikina, kad išspręsti susiklosčiusią situaciją įmanoma tik politiniu lygmeniu. 

REKLAMA
15

„Be pokalbių diplomatiniame lygmenyje jis (kontrabandinių balionų klausimas – ELTA) yra nebeišsprendžiamas“, – Eltai antradienį Seime teigė politikas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Manau, kad Lietuva bus priversta sėstis, tartis ir šnekėtis su Baltarusija politiniu lygmeniu“, – dėstė jis.

REKLAMA
REKLAMA

„Aušriečių“ lyderis toliau kritikuoja Ministrų kabineto sprendimą uždaryti sieną su Baltarusija bei tikina, neva už tai yra atsakingas užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Anot R. Žemaitaičio, kontrabandinių balionų krizę buvo galima spręsti kitais būdais. 

REKLAMA

„Sienos uždarymas buvo pats blogiausias sprendimas ir šioje vietoje yra Kęstučio Budrio atsakomybė, nes užsienio reikalų ministras žaidžia savo asmeninį, o ne valdančiosios daugumos ir Vyriausybės žaidimą. Dabar tas sprendimas jau yra tapęs politiniu instrumentu“, – teigė „aušriečių“ lyderis. 

„Vietoje to, kad uždarytų sienas, galėjo šią problemą išspręsti pasitelkus kariuomenę, kaip Lenkija pasitelkė sienos ir geležinkelio apsaugą. Buvo galima pasitelkti mokslo technologiją ir lazerių pagalba tuos balionus numušinėti, dabar žaidimas labai gražus gaunasi“, – dėstė politikas. 

REKLAMA
REKLAMA

Mano, kad vežėjai tapo nekvalifikuotų politikų įkaitais

Praėjusią savaitę Lietuvos Vyriausybei anksčiau laiko atidarius sieną, Lietuvos bendrovių vilkikai toliau lieka įkalinti Baltarusijos stovėjimo aikštelėse. Tą Eltai antradienį patvirtino vežėjų asociacijos „Linava“ bei Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso (TTLA) vadovai.

Anot „Nemuno aušros“ pirmininko, pasienyje įstrigę vežėjai tapo ne tik susiklosčiusios situacijos, bet ir neva nekvalifikuotų politikų priimtų sprendimų įkaitais. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Sienas mes atidarėme, bet neleidome daryti mokėjimų bankiniu pavedimu, kad vežėjai susimokėtų už automobilių saugojimą ir juos išsivežtų (…). Todėl visą laiką prieš priimant sprendimą, reikia galvoti, kokios bus pasekmės. Jeigu panaikiname sienos ribojimus, automatiškai turime leisti, kad būtų atsiskaitymas, automobilių grąžinimas“, – sakė R. Žemaitaitis. 

REKLAMA

„Jie (vežėjai – ELTA) yra įkaitai nekvalifikuotų politikų, kurie neturi ekonominio supratimo, kurie nežino, kaip yra daromas verslas ir, kad ekonomika yra valstybės sudėtinė dalis, nes dabar mes prarandame vežėjus, nes jie dabar veža prekes per Lenkiją (…). Dabar vėl yra sakoma, kad uždarysime, neuždarysime sieną, tai netgi nauji vežėjai, kurie pasikrauna prekes ir dabar išvažiavo į Baltarusiją ir rytoj turi grįžti – jie sako palaukite, o gal vėl sienas uždarysite“, – dėstė politikas. 

REKLAMA

Politikas teigia, kad „Nemuno aušros“ frakcija susiklosčiusią situaciją su vežėjų atstovais aptars ketvirtadienį. 

Kaip skelbta, suintensyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautams, dėl kurių ne kartą sutriko oro uostų darbas, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždarė paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, praėjusią savaitę PKP punktai buvo atverti, o šios savaitės pradžioje Lietuvos oro erdvėje fiksavus link Vilniaus oro uosto judančias atžymas, pastarasis buvo uždarytas du kartus.

Sprendimą stabdyti skrydžius lėmė navigacinėje sistemoje fiksuotos atžymos, kurios būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi.  

Premjerė Inga Ruginienė pirmadienį teigė, kad jeigu situacija su Baltarusija nesikeis, gali būti priimtas sprendimas vėl uždaryti sieną. 

ELTA primena, kad tai – vienas iš daugelio atvejų, kai dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Dainius Labutis
Baltarusija siunčia balionus, o Lietuvoje – politikų karai: ekspertai atskleidžia, kas vyksta (84)
Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Roberto Riabovo)
Užsienio žiniasklaida apie Žemaitaičio susitikimą su Vengrijos ministru: „Diplomatinis kuriozas“ (34)
Gitanas Nausėda (nuotr. Elta)
Nausėda – apie Baltarusiją, Žemaitaitį ir koaliciją: įtampos kyla iš nuoskaudų (2)
Remigijus Žemaitaitis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Ruginienė apie Žemaitaičio kritiką Budriui: kiekvienas politikas renkasi savo kelią (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
fūrinis įkaitas
fūrinis įkaitas
2025-11-25 14:53
-r.ž. tai seniai suprato,tik nuosėda su budriu ir toliau grybauja savo ligotų įsitikinimų labirintuose...
Atsakyti
kada pradėsi dirbti,pozicija???
kada pradėsi dirbti,pozicija???
2025-11-25 14:25
o tai ko tu lauki,mėgsti su proruskiais kalbėtis,palėk,sutvarkyk,va būsi atlikęs bent kokį darbelį be lojimo,dabar tik loji ir loji,kaip užsukta gavarilka
Atsakyti
Petras
Petras
2025-11-25 14:29
Teisingai kalba Zemaitaitis, jis isiklauso i rinkeju balsa.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (15)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų