Nufilmuotas gaisras Vilniaus senamiestyje: Subačiaus gatvėje užsidegė vienatūris

Užsidegė automobilis „Seat Alhambra“. Degantį vienatūrį nufilmavo liudininkas. Kai jis pastebėjo gaisrą, automobilis jau degė atvira liepsna, artintis prie mašinos jau buvo pavojinga.
Vairuotojas paliko atviras dureles ir pilnai pravertą variklio dangtį: veikiausiai dėl to mašina tik sparčiau pradėjo degti.
Per kelias minutes atvažiavę ugniagesiai vienatūrį greitai užgesino. Jie dar ilgai budėjo įvykio vietoje, norėdami įsitikinti, kad „Seat“ neužsidegs dar kartą, laukė kol automobilis atauš. Per gaisrą visiškai išdegė variklio skyrius.
Žmonės per šį gaisrą neapdegė, medikų niekam neprireikė.
