  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nufilmuotas gaisras Vilniaus senamiestyje: Subačiaus gatvėje užsidegė vienatūris

2025-11-24 23:27 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-24 23:27

Pirmadienį vakare Vilniaus senamiestyje kilo gaisras. Apie 21 val. ugniagesiai iškviesti į Subačiaus gatvę. 

Vilniuje Subačiaus gatvėje užsidegė automobilis (nuotr. TV3)
7

Pirmadienį vakare Vilniaus senamiestyje kilo gaisras. Apie 21 val. ugniagesiai iškviesti į Subačiaus gatvę. 

0

Užsidegė automobilis „Seat Alhambra“. Degantį vienatūrį nufilmavo liudininkas. Kai jis pastebėjo gaisrą, automobilis jau degė atvira liepsna, artintis prie mašinos jau buvo pavojinga.

Vairuotojas paliko atviras  dureles ir pilnai pravertą variklio dangtį: veikiausiai dėl to mašina tik sparčiau pradėjo degti.

Vilniaus senamiestyje užsidegė automobilis
Per kelias minutes atvažiavę ugniagesiai vienatūrį greitai užgesino. Jie dar ilgai budėjo įvykio vietoje, norėdami įsitikinti, kad „Seat“ neužsidegs dar kartą, laukė kol automobilis atauš. Per gaisrą visiškai išdegė variklio skyrius.

Žmonės per šį gaisrą neapdegė, medikų niekam neprireikė.

