Vežėjai teigia gaunantys įspėjimų, kad Minskas įspėja konfiskuoti Lietuvos vilkikus

Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas, penktadienį apsilankęs vienoje tokių aikštelių Baltarusijoje, prie Lietuvos sienos, sako, jog krovininės transporto priemonės gali būti konfiskuotos.
„Šiandien aikštelėje, kurią muitinė (Baltarusijos – BNS) saugo ir prižiūri, buvo dar kartą pakartota, kad nuo tos dienos, kai sulaikoma transporto priemonė, lygiai už keturių mėnesių, čia yra (Baltarusijos – BNS) įstatymas, tos transporto priemonės bus konfiskuotos“, – BNS teigė E. Mikėnas.
Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso (TTLA) generalinis sekretorius Povilas Drižas taip pat patvirtino, kad tokio įspėjimo Lietuvos vežėjai yra sulaukę.
„Vilkikai visi dar stovi parkavimo aikštelėse uždaryti ir kol kas nepanašu, kad greitu metu bus kažkoks pasikeitimas“, – penktadienį BNS sakė P. Drižas.
Minskas lapkričio pradžioje uždraudė šalyje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į šalį, kol Lietuva neatvers sienos, o didžioji dalis jų nukreipta į specialias aikšteles, kur už kiekvieną vilkiką ar puspriekabę imamas 120 eurų dienos mokestis, o nesumokėjus mašinas jau anksčiau buvo grasinta konfiskuoti.
Anot vežėjų, Lietuvai praėjusią savaitę atvėrus sieną buvo skaičiuojamas stovėjimo mokestis už 10 dienų po 120 eurų per parą, tačiau jį sumokėjus Lietuvos vilkikai iš aikštelių išleisti nebuvo.
„Dabar dienos skaičiuojasi toliau, bet kol kas dar negirdėjau, kad būtų išstatytos naujos sąskaitos už stovėjimą“, – BNS sakė P. Drižas.
„Pačios aikštelės yra po muitinės priežiūra (...), stovi vilkikai su lietuviškais numeriais nejudėdami, (...), už stovėjimą kol kas vežėjai nemoka“, – BNS teigė E. Mikėnas.
„Mes bendravome su savo kolegoms, Tarptautinės vežėjų asociacijos tarybos nariais (...). Bet jie, čia (Baltarusijoje – BNS) nieko negali spręsti ir kartoja tą patį, ką mes čia žinome, (...) jog Baltarusija nori konsultacijų užsienio reikalų ministerijų lygiu ir garantijų, kad nebus vėl uždaryta siena“, – aiškino jis.
Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys kartoja, kad tokios konsultacijos praskintų Minskui kelią iš tarptautinės politikos izoliacijos, todėl ateityje reikės diskutuoti, kaip mažinti vežėjų verslo priklausomybę nuo valstybių, kurios gali šantažuoti Lietuvą ar daryti jai politinį spaudimą.
Premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį pareiškė, kad Baltarusijoje yra įstrigę apie 280 sunkvežimių, o „Linava“ tvirtina, kad Lietuvos transporto priemonių skaičius ir toliau lieka apie 4 tūkst., iš jų 1,25 tūkst. vilkikų.
BNS rašė, kad Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo praėjusio ketvirtadienio vidurnakčio, tačiau Minsko režimas iš šalies neišleidžia lietuviškų vilkikų. Jis siekia konsultacijų užsienio reikalų ministerijų lygiu.
