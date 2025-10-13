Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kryme neramu – kilo didelis gaisras

2025-10-13 07:43 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 07:43

Laikinai okupuotame Kryme, Feodosijoje, buvo atakuota naftos bazė.

Didelis gaisras Kryme: smogta naftos bazei (nuotr. Telegram)

Laikinai okupuotame Kryme, Feodosijoje, buvo atakuota naftos bazė.

REKLAMA
0

Tai jau antra ataka per kelias dienas, skaičiuoja UNIAN.

Apie ataką pranešama „Telegram“ kanale „Krymskyj Veter“.

 

Kryme kilo galingas gaisras

Vietoje kilo galingas gaisras. Paskelbtame vaizdo įraše matyti, kad naftos bazėje užsidegė trys rezervuarai. Į vietą išskubėjo gausios tarnybų pajėgos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Gaisro mastas įspūdingas: termovizinės kameros rodo karšto oro debesis virš miesto ir jūros“, – rašo kanalas.

REKLAMA
REKLAMA

Informaciją apie ataką patvirtino ir rusų primestas Krymo vadovas Sergejus Aksionovas.

„Dėl to kilo gaisras. Šiuo metu nėra žinoma apie nukentėjusius. Visos atitinkamos tarnybos jau dirba vietoje. Preliminariais duomenimis, oro gynybos pajėgos numušė daugiau nei 20 dronų“, – rašo jis.

„Telegram“ kanalas atkreipia dėmesį, kad kai spalio 6 d., prieš Vladimiro Putino gimtadienį, buvo smogta naftos bazei Feodosijoje, Krymo valdžia apie tai neužsiminė. Buvo skelbta, kad gaisras tęsėsi keletą dienų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų