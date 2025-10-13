Kryme neramu – kilo didelis gaisras

Tai jau antra ataka per kelias dienas, skaičiuoja UNIAN.
Apie ataką pranešama „Telegram“ kanale „Krymskyj Veter“.
Kryme kilo galingas gaisras
Vietoje kilo galingas gaisras. Paskelbtame vaizdo įraše matyti, kad naftos bazėje užsidegė trys rezervuarai. Į vietą išskubėjo gausios tarnybų pajėgos.
„Gaisro mastas įspūdingas: termovizinės kameros rodo karšto oro debesis virš miesto ir jūros“, – rašo kanalas.
Informaciją apie ataką patvirtino ir rusų primestas Krymo vadovas Sergejus Aksionovas.
„Dėl to kilo gaisras. Šiuo metu nėra žinoma apie nukentėjusius. Visos atitinkamos tarnybos jau dirba vietoje. Preliminariais duomenimis, oro gynybos pajėgos numušė daugiau nei 20 dronų“, – rašo jis.
„Telegram“ kanalas atkreipia dėmesį, kad kai spalio 6 d., prieš Vladimiro Putino gimtadienį, buvo smogta naftos bazei Feodosijoje, Krymo valdžia apie tai neužsiminė. Buvo skelbta, kad gaisras tęsėsi keletą dienų.
