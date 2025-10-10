Tragedija Vilniaus rajone: rastas stipriai apdegęs kūnas

Pirminiais duomenimis, pranešta, kad dega žmogaus rūbai. Atvykus tarnyboms paaiškėjo, kad žuvo stipriai apdegęs žmogus.
Šalia buvo aptiktas kanistras galimai degiam skysčiui.
Įvykio aplinkybės tiriamos.
