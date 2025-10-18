Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje aptiktas tunelis

2025-10-18 17:03 / šaltinis: ELTA
2025-10-18 17:03

Lenkijos vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwińskis tinkle „X“ pranešė, kad Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje aptiktas tunelis.

Lenkija apsisprendė dėl sienos su Baltarusija atidarymo: paskelbtas naujas sprendimas (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwińskis tinkle „X“ pranešė, kad Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje aptiktas tunelis.

0

„Lenkijos pasienio apsaugos pareigūnai po barjeru Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje aptiko tunelį. Tunelis prasidėjo Baltarusijos pusėje ir baigėsi maždaug už 20 metrų nuo sienos Lenkijos pusėje. Pažangių barjero elektroninių sistemų dėka Lenkijos ir Baltarusijos pasienis efektyviai apsaugotas“, – rašė ministras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai jau antrasis tunelis, kuris šiais metais buvo aptiktas po Lenkijos ir Baltarusijos siena.

Anot vietos pareigūnų, abu tuneliai aptikti pažangių elektroninių sistemų, kurios neseniai buvo instaliuotos, dėka.

Liepą buvo modernizuota reikšminga Lenkijos ir Baltarusijos sienos atkarpa – buvo instaliuotos labai modernios termovizorinės kameros.

Lenkijos pasieniečiai nuo sausio registravo 26 tūkst. 700 bandymus neteisėtai kirsti sieną iš Baltarusijos pusės.

Pasieniečiai Juliaus Kalinsko/Fotobankas
Baltarusijos pasienyje VSAT apgręžė 22 neteisėtus migrantus

