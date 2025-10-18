Kalendorius
Užsienis > Europa

Lenkijoje pristatytas įstatymo projektas dėl LGBTIQ porų civilinių sąjungų

2025-10-18 14:55 / šaltinis: BNS
2025-10-18 14:55

Lenkijos vyriausybė penktadienį pateikė įstatymo projektą dėl civilinių sąjungų, taip pat ir tos pačios lyties asmenų porų, legalizavimo.

„Baltic Pride“ eitynės Vilniuje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)



Vyriausybė tai pavadino žingsniu į priekį dėl LGBTIQ teisių.

Pagal „Artimiausio giminaičio akto“ projektą nesusituokusios poros įgytų teises tokiais klausimais kaip turto paveldėjimas, būstas ir medicininė informacija, bet tos pačios lyties asmenų poroms nebūtų leidžiama įsivaikinti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paskelbdamas apie projektą reporteriams, ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sakė, kad „jis nepatiks niekam: nei progresyvesnių sprendimų oponentams, nei šalininkams“. Tačiau jis tvirtino, kad tai „mažas žingsnelis į priekį“.

Pagal siūlomą įstatymą, nesusituokusios poros galėtų įregistruoti savo sąjungą civilinės metrikacijos skyriuose.

„Ne dėl tokio įstatymo kovojome daugelį metų. Tai pusėtinas atsakas į didelius lūkesčius“, – sakė nevyriausybinė organizacija „Kampania Przeciw Homofobii“ (KPH).

Tačiau ji pripažino, kad įstatymu būtų užtikrintas tam tikras saugumo jausmas.

D. Tusko centristų partija yra pažadėjusi legalizuoti civilines sąjungas Lenkijoje – tradicinėje katalikiškoje visuomenėje.

Keli per pastaruosius 20 metų vykdyti bandymai įteisinti civilines sąjungas, taip pat ir LGBTIQ poroms, nebuvo sėkmingi.

Naujausias planas yra kompromisas D. Tusko valdančiojoje koalicijoje su partija „Naujoji kairė“ ir konservatyvia Lenkijos liaudies partija (PSL).

Metų pabaigoje įstatymo projektas turi būti pateiktas parlamentui. Be to, jį dar turėtų patvirtinti konservatyvus prezidentas Karolis Nawrockis (Karolis Navrockis).

Jis yra sakęs, kad neatmestų „Artimiausio giminaičio akto“ galimybės, bet nepasirašytų jokio įstatymo, kuriuo civilinės sąjungos būtų prilyginamos santuokai.

Tos pačios lyties asmenų santuokas yra legalizavusios daugiau kaip 20 Europos šalių.

