Dėl mero ignoravimo futbolo entuziastas skelbia bado streiką

Grįžęs į Lietuvą prieš aštuoniolika metų, futbolo entuziastas pradėjo dirbti su Švenčionių rajono vaikais, neretai savo lėšomis jiems kompensuodamas stovyklas užsienyje bei suteikdamas visokeriopą pagalbą sunkiau besiverčiantiems.
„Mokau vaikus futbolo, bendrystės, ištvermės, kovoti iki galo ir atsakomybės. Tai darau iš pašaukimo – nuoširdžiai, vaikams suteikti galimybę tapti nors dienai Ronaldo. Švenčionyse ir Švenčionėliuose be salių, be palaikymo, bet visada su vaikų šypsenomis ir noru sportuoti. Tačiau viskas ėmė griūti nuo tada, kai rajono meru tapo Rimantas Klipčius.
Futbolas buvo pradėtas nuvertinti, ignoruoti, o kartais – net tyčiotis iš jo reikšmės. Mano ir bendruomenės pastangos buvo atmestos arba tiesiog tyliai nurašytos. Akivaizdu, kad tai susiję su tuo, jog nepritariu mero politinėms pažiūroms ir jo veiklos kryptims. Tai nėra asmeniška – tai tapo vaikų teisės į sportą klausimu“, - savo facebook paskyroje rašė G. Kisel.
Kadaise vienoje komandoje su dabartiniu meru dirbęs G. Kisel savo bendradarbiavimą baigė po konflikto. Po to visos entuziasto iniciatyvos atsimušdavo, tarsi, į sieną. Matydamas neteisybę, entuziastas nusprendė skelbti bado streiką – nuo lapkričio 10 dienos atsisakyti maisto, dar po penkių dienų – ir vandens.
„Tai – ne emocinis žingsnis, o kraštutinė priemonė, kai visos durys buvo uždarytos. 8 metus prašome salių treniruotėms Švenčionyse ir Švenčionėliuose – viskas ignoruojama, net kai renkami tėvų parašai. Prašome treneriams etato.
Neleidžiama gerinti Pabradės stadiono, nors tai būtų daroma mūsų pačių jėgomis ir be savivaldybės pinigų. Futbolas rajone sąmoningai stumiamas į užribį – nes nėra etatų, palaikymo, finansavimas metams – vos 800 eurų“, - rašė 80 vaikų rajone globojantis G. Kisel.
„Reikalauju suteikti salių treniruotėms 2–3 kartus per savaitę Švenčionyse ir Švenčionėliuose, leisti bendruomenei savanoriškai gerinti Pabradės stadiono būklę, Pabradės stadione įrengti šiltus persirengimo kambarius vaikams, įsteigti dvi futbolo trenerių darbo vietas Sporto centre, užtikrinti, kad futbolas vaikams būtų nemokamas – kaip ir kitos sporto šakos, surengti viešą susitikimą su bendruomene, savivaldybe, Švietimo skyriumi ir mokyklų vadovais – situacijai spręsti.
Futbolas nėra politika. Tai – vaiko teisė judėti, augti, tobulėti. Bet kai institucijos naudoja galią prieš iniciatyvas – tylėti tampa nusikaltimu. Tylėti daugiau nebegaliu“.
