Lietuvos U-15 futbolo rinktinė pasirodymą Bulgarijoje pradėjo nesėkme po baudinių

Pirmose rungtynėse lietuvaičiai dramatiškomis lygiosiomis 3:3 (1:1) sužaidė su Bulgarijos bendraamžiais. Po pagrindinio laiko buvo mušami baudiniai, ten sėkmingiau sekėsi šeimininkams, kurie ir iškovojo pergalę. Lietuviams turnyre liko sužaisti su Lenkijos ir Slovakijos rinktinėmis.
Primename, kad UEFA Development turnyrai yra skirti žaidėjams suteikti tarptautinių rungtynių patirties, visi futbolininkai čia turi sulaukti panašaus žaidybinio laiko.
Penktadienio rungtynės sėkmingiau prasidėjo Lietuvos futbolininkams. Sužaidus pusvalandį, lietuviai sėkmingai paspaudė varžovus jų aikštės pusėje ir kamuolį į tinklą iš arti nukreipė Rojus Česnauskis.
Visgi šeimininkams dar iki pertraukos pavyko rezultatą išlyginti, tad ilsėtis komandos išėjo rezultatui esant 1:1.
Antro kėlinio starte bulgarai pasižymėjo antruoju įvarčiu ir lietuviai pirmą kartą atsidūrė besivejančių vaidmenyje.
Tačiau net ir tokiomis aplinkybėmis lietuviai nesutriko ir po keliolikos minučių po Gyčio Januševičiaus tikslaus smūgio rezultatas dar sykį tapo lygus.
O pridėtas rungtynių laikas tapo atskiru kino filmu. Trečią pridėto laiko minutę lietuvių gretose Domantas Valantinas pelnė trečiąjį mūsiškių smūgį ir mūsiškiai visiškai priartėjo prie laimėjimo, visgi paskutinėmis minutėmis bulgarai surengė savąjį vartų šturmą, kuris buvo vainikuotas trečiu jų įvarčiu, kuris nulėmė lygiąsias pagrindinio laiko metu.
Vėliau komandos stojo mušti baudinių, tą tiksliau darė bulgarai, kuriems ir atiteko galutinė pergalė.
UEFA Development U15 rinktinių turnyras
Bulgarija – Lietuva 3:3 (1:1) (11m.b. 4:2)
Nacionalinė bazė „Boyana“, Sofija;
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Jokūbas Milius, Ignas Satkevičius, Matas Perštialis, Lukas Reniger, Elijus Petrauskas, Justas Šluta, Gytis Januševičius, Gediminas Runkauskas, Kipras Zenkovas, Emilis Strižinas, Rojus Česnauskis.
Atsargoje: Krystian Kazakevič, Jokūbas Jasulevičius, Kristupas Kuodis, Ignas Venslauskas, Nojus Mikalauskas, Domantas Valantinas, Danielius Avraam, Kristijonas Petrauskas, Nikita Pantiuchin.
Likęs Lietuvos rinktinės tvarkaraštis turnyre:
Spalio 19 diena (sekmadienis)
16.00 val. Lietuva – Lenkija
Spalio 22 diena (trečiadienis)
11.00 val. Slovakija – Lietuva
